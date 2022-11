E di 4 edishon di “Invest in Willemstad (and more)”

E promé kumbre di invershon “Invest in Willemstad”-investeringssummit a tuma lugá tres aña pasá na 2019. Despues di e evento aki di mas dia, organisá pa e organisashon Hulandes di dunadó di trabou VNO-NCW i diferente partido di Kòrsou, tabata eksistí un ambiente optimístiko tokante e posibilidatnan di desaroyo pa nos siudat di patrimonio mundial. Un konsekuensia direkto di e kumbre ei tabata por ehèmpel ku e fondo di penshun APC a kumpra Plaza den konsulta ku e Grupo HPC.

Dos aña pasá i aña pasá tambe, pa motibu di Covid, e edishonnan 2 i 3 a tuma lugá riba eskala moderá. E aña aki riba djarason 30 di novèmber ta organisá e di 4 edishon di Invest in Willemstad. E evento aki lo tuma lugá na Pietermaai den Nieuwe Straat pegá ku Mr Porter di 16:00-19:00 or.

E krísis di Covid, ku komo konsekuensia ku barkunan krusero no tabata bishitá Kòrsou mas i ku e turismo di estadia a sak den otro, a perkurá pa retraso den ehekushon di e plannan di invershonista i empresarionan ku tabata ke a hasi algu na Willemstad. Sinembargo, e situiashon a kambia pa bon. Hopi invershon ta tumando lugؘá, spesialmente Otrobanda ta kai na agrado. Konstrukshon di The Wharf na Skalo tambe ta kondusí na mas aktividat den Skalo Abou. Na Pietermaai i den Pèn tin proyektonan nobo den tapara. Punda ta pendiente di e desaroyonan rondó di hotèl Plaza. Apesar di esei empresarionan lokal den Punda a sigui renobá i restourá nan edisifisionan antiguo den apartamentunan moderno.

E aña aki ta un aña spesial pa Willemstad. Nos sentro di siudat históriko ta selebrá ku e ta 25 aña siudat di patriomonio mundial di UNESCO. Na e di kuater edishon aki di “Invest in Willemstad” nos ke para ketu na esei tambe. Mas ku klaro e énfasis na e di 4 edishon ta riba invertí i aktividatnan ekonómiko nobo na Willemstad, pero tambe riba loke mas ta nesesario pa hasi e siudat atraktivo, bibitu i dushi pa biba. P’esei ku a agregá na e título “and more”: Invest in Willemstad and more.

Den e kuadro aki nos a invitá orador ku lo para ketu na e ròl di e monumentonan, e nesesidat pa konservá e karakter di e siudat i e bario, i e ròl ku gobièrnu lo mester desplegá.

Ademas, meskos ku den e edishonnan anterior, representantenan di e distritonan Punda, Otrobanda, Pietermaai i Skalo lo ta presente pa splika e desaroyonan den nan bario.

Presidente Billy Jonckheer di Kámara di Komèrsio lo hasi e apertura komo representante di sektor privá. Komo presentadónan lo fungi Maarten Schakel i Jefka Alberta ku na final, si tur kos bai segun plan, lo entrevistá un di e ministernan presente.

Interesadonan por sigui e di 4 edishon aki di Invest in Willemstad atraves di un link di zoom. Pa por hasi esei nan mester mèldu atraves di e link riba página di Facebook di “InvestinWillemstad” https://www.facebook.com/investinwillemstad. E idioma vehíkulo ta Ingles. E transmishon ta kuminsá djarason 30 di novèmber 16:25 or i ta dura te 18:30 or.

Programa (por tin kambio ainda)

Fecha & ora: Djarason 30 di novèmber 2022, 16:00- 19:00

Sitio: Pietermaai – Nieuwestraat 42, pegá ku Mr. Porter

Ora Título Orador durashon (min.) 16:00 Entrada i registrashon 30 16:30 Introdukshon i anunsio di follow-up di Invest in Willemstad (and more), e di 4 edishon Jefka Alberto i Maarten Schakel (MC’s) 5 16:35 Apertura Billy Jonckheer, presidente di Kámara di Komèrsio i Industria di Kòrsou 5 16:40 Willemstad, Heritage 25 years to go Caroline Manuel, DG na Ministerio di VVRP 10 16:50 Kuido di monumento Herbert van der Woude, presidente di fundashon Monumentenzorg Curaçao 10 17:00 ‘Willemstad, Regenerative Urban Development’ Ergün Erkoçu, arkitekto i investigadó University of Curaçao 10 17:15 E kuater distritonan di Willemstad, desaroyonan resien i perspektivanan. Jefka i Maarten ta entrevistá representantenan di e barionan: Marco Cheis (Punda), Jacqueline Seibald (Otrobanda), Lysaye de Windt (Skalo) i Max van Gennip (Pietermaai) 45 18:00 Charla i entrevistra ku públiko, desaroyadó, operador, i otronan interesá, i posiblemente un òf mas Minister tokante Willemstad 15 18:25 Klousura 5 18:30 Happy hour @ Mr. Porter 60

de 4e editie van “Invest in Willemstad (and more)”

De eerste “Invest in Willemstad”-investeringssummit vond in 2019 plaats, drie jaar geleden. Na dit meerdaags evenementt, georganiseerd door de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW en diverse Curaçaose partijen, heerste er een optimistische sfeer over de ontwikkelingsmogelijkheden voor onze werelderfgoedstad. Een direct gevolg van deze summit toen was bijvoorbeeld de aankoop van Plaza door het pensioenfonds APC in overleg met de HPC-groep.

Twee jaar geleden en ook vorig jaar hebben op een bescheiden schaal, als gevolg van Covid, de 2e en 3e editie plaatsgevonden. Dit jaar wordt op woensdag 30 november de 4e editie van Invest in Willemstad georganiseerd. Dit evenement zal plaatsvinden, in Pietermaai in de Nieuwe Straat naast Mr Porter van 16:00-19:00 uur.

De Covid-crisis, met als gevolg dat cruiseschepen Curaçao niet meer aandeden en het verblijfstoerisme inzakte, zorgde voor vertraging in de uitvoering van de plannen bij investeerders en ondernemers die iets in Willemstad wilden doen. Echter, het tij is gekeerd. Er wordt nu veel geïnvesteerd, vooral Otrobanda is zeer in trek. Ook de constructie van de Wharf op Scharloo leidt tot een inktvlekwerking in Scharloo Abou. In Pietermaai en Penstraat staan nieuwe projecten in de startblokken. Punda wacht op de ontwikkelingen rond het Plaza-hotel. Desondanks zijn lokale ondernemers in Punda verdergegaan met het verbouwen en restaureren van hun oude panden in moderne appartementen.

Dit jaar is een zeer bijzonder jaar voor Willemstad. Onze historische binnenstad viert 25 jaar Unesco- Werelderfgoed-stad. In deze vierde editie van “Invest in Willemstad” willen we daar eveneens bij stil staan. Vanzelfsprekend ligt de nadruk van deze 4e editie op investeren en nieuwe economische activiteiten in Willemstand maar ook op wat is er meer nodig om de stad aantrekkelijk, levendig en leefbaar te maken. Vandaar ook de toevoeging aan de titel “and more”: Invest in Willemstad and more.

In dat verband hebben we ook sprekers uitgenodigd die zullen stilstaan bij de rol van monumenten, de noodzaak om het karakter van de stad en de wijk te behouden en de rol die de overheid daarin zou dienen te vervullen.

Daarnaast zullen, evenals in de vorige edities, vertegenwoordigers van de districten Punda, Otrobanda, Pietermaai en Scharloo aanwezig zijn om de ontwikkelingen in hun wijk toe te toe te lichten

De opening zal geschieden door de voorzitter van de Kamer van Koophandel, Billy Jonckheer als vertegenwoordiger van de private sector. Als presentatoren treden op Maarten Schakel en Jefka Alberta die ter afsluiting, als alles volgens plan verloopt, een van de aanwezig Ministers interviewt.

Geïnteresseerden kunnen deze 4e editie van Invest in Willemstad via een zoom-link volgen. Daartoe dienen ze zich aan te melden via de link op de Facebook pagina van “InvestinWillemstad”https://www.facebook.com/investinwillemstad . De voertaal is Engels. De uitzending begint woensdag 30 november om 16:25 en duurt tot 18:30 uur.

Programma (wijzigingen voorbehouden)

Datum & tijd: Woensdag 30 november 2022, 16:00- 19:00

Locatie: Pietermaai – Nieuwestraat 42, naast Mr. Porter

Tijd Titel Spreker Duur (min.) 16:00 Inloop en registratie 30 16:30 Introductie en aankondiging follow-up van Invest in Willemstad (and more), 4e editie Jefka Alberto en Maarten Schakel (MC’s) 5 16:35 Opening Billy Jonckheer, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao 5 16:40 Willemstad, Heritage 25 years to go Caroline Manuel, DG bij Ministerie van VVRP 10 16:50 Zorg voor monumenten Herbert van der Woude, voorzitter Stichting Monumentenzorg Curaçao 10 17:00 ‘Willemstad, Regenerative Urban Development’ Ergün Erkoçu, architect & researcher University of Curaçao 10 17:15 De vier districten van Willemstad, recente ontwikkelingen en vooruitzichten. Jefka en Maarten interviewen de vertegenwoordigers van de wijken: Marco Cheis (Punda), Jacqueline Seibald (Otrobanda), Lysaye de Windt (Scharloo) en Max van Gennip (Pietermaai) 45 18:00 Praatje en interviews met publiek, ontwikkelaars, exploitanten, belanghebbenden en wellicht een of meer Ministers over Willemstad 15 18:25 Afsluiting 5 18:30 Happy hour @ Mr. Porter 60