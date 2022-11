Notisia di polis di djadumingu 20 di novèmber te ku djabièrnè 25 di novèmber 2022 / Politieberichten van zondag 20 november tot en met vrijdag 25 november 2022

Notisia di polis di djadumingu 20 di novèmber te ku djabièrnè 25 di novèmber 2022

Kaso di hogamentu

Riba djaweps 24 di novèmber, alrededor di algu pasa di dos di atardi sentral di polis a risibí notifikashon ku un persona a hañ’e den problema na momentu ku e tabata na Klein Bonaire. A kuminsá ku reanimashon mesora miéntras tabata tres’e kosta di Boneiru. Aki personal di ambulans a tuma ofer i a transportá e víktima pa hospital. Algun ratu despues el a bin fayesé. Ta trata di un turista krusero maskulino.

Aksidente den Centrumgebied

Riba djaweps 24 di novèmber, alrededor di 9.20 or di anochi un aksidente entre dos outo a tuma lugá den Centrumgebied. Un outo a dal patras di un otro outo. Personal di ambulans a atendé ku shofùr di outo ku tabata kore dilanti na e sitio mes I e no mester a bai hospital.

Detenshon

Riba djárason 23 di novèmber a detené tres yònkuman riba Bulevar Julio A. Abraham en konekshon ku violashon di Lei di Opio BES. Durante di un kòntròl rutinario tabatin indikashon ku tabatin violashon di Lei di Opio. Despues di kòntròl mas riguroso a bin topa ku dos tas ku komo kontenido vários artefakto pa prepará droga i tambe probablemente, hash. A detené J.E.L.B. di 18 aña i A.J.R. di 17 aña en konekshon ku violashon di Lei di Opio BES. A detené e yònkuman di inisial L.G.H. di 17 aña en konekshon ku violashon di Lei di Opio BES i tambe komo e no por a identifiká su mes. A konfiská e outo pa mas investigashon.

Insidente ku siklista

Riba djamars 22 di novèmber un insidente entre un outo i un baiskel a tuma lugá riba Kaya Nikiboko Sùit. Shofùr di un outo dado momentu kier a kita na su man robes. E siklista ku tabata koriendo dilanti di e outo aki a drenta pániko i kai for di e baiskel. Ambulans a transportá e siklista pa hospital pa tratamentu médiko.

Kiebro den kas

Riba djadumingu 20 di novèmber a drenta keho di kiebro den un kas situá na Kaya Korona. Entre 4,30 or di atardi I 9.30 or di anochi, deskonosínan a kibra drenta e kas i a bai ku entre otro un iPad kolo pus i un kolo shinishi, un spiker blou skur di marka JBL, un tablet shinishi di marka Huawei, sigaria I un tas di skouder di marka Chanel. Ta investigando e kaso.

Outo ta alkansá peaton

Den oranan di atardi riba djadumingu 20 di novèmber, outo a alkansá un peaton na e rotònde ku ta konektá Kaya Nikiboko Sùit ku Kaya Kanari i Kaya Betico Croes. Personal di ambulans a kontrolá e hòmber na e sitio mes i e por a bai kas despues. Shofùr di e outo a deklará ku dor di e rant di e winshil ku ta kousa un huki siegu, e no a mira e peaton.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van zondag 20 november tot en met vrijdag 25 november 2022

Verdrinking

Op donderdag 24 november, omstreeks 14:00 uur kreeg de politiecentrale melding over een persoon die in de problemen was geraakt tijdens het zwemmen op Klein Bonaire. Er is direct met de reanimatie gestart terwijl het slachtoffer naar de kust van Bonaire werd gebracht. Hier nam het ambulancepersoneel het over en werd het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Iets later kwam het slachtoffer te overlijden. Het betrof een mannelijke cruiseschip toerist.

Aanrijding Centrumgebied

Op donderdag 24 november vond omstreeks 21:20 uur een aanrijding tussen twee auto’s plaats in het Centrumgebied. De ene auto reed achter tegen een andere auto aan. De bestuurder van de auto die voorop reed werd ter plekke door het ambulancepersoneel gecheckt en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Aanhouding

Op woensdag 23 november werden drie jonge mannen aangehouden op de Bulevar Julio A. Abraham in verband van het overtreden van de Opiumwet BES.

Tijdens een reguliere verkeerscontrole waren er aanwijzingen dat de Opiumwet werd overtreden. Bij nadere controle werd in de auto twee tassen met als inhoud, verschillende artikelen om drugs te bewerken en vermoedelijk hasj aangetroffen. De 18-jarige J.E.L.B en 17-jarige A.J.R werden aangehouden wegens het overtreden van de Opiumwet BES. De 17-jarige L.G.H. werd aangehouden voor het overtreden van de Opiumwet BES en voor het zich niet kunnen legitimeren. De auto werd in beslag genomen voor nader onderzoek.

Ongeval met fietser

Op dinsdag 22 november vond een aanrijding tussen een auto en een fiets plaats op de Kaya Nikiboko Zuid. De bestuurder van de auto sloeg op een gegeven moment linksaf. De fietser die voor deze auto fietste raakte in paniek en viel van de fiets. Hij werd door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Inbraak woning

Op zondag 20 november werd aangifte gedaan van inbraak in een woning aan de Kaya Korona. Onbekenden hebben tussen 16:30 uur en 21:30 uur in de woning ingebroken en hebben onder andere een paarse en een grijze IPad van het merk Apple, een donkerblauwe speaker van het merk JBL, een grijze tablet van het merk Huawei, sigaretten en een schoudertas van het merk Chanel meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Voetganger aangereden

In de middaguren op zondag 20 november werd een man door een auto aangereden op de rotonde die de Kaya Nikiboko Zuid, de Kaya Betico Croes en de Kaya Kanari verbindt. De man werd door het ambulancepersoneel ter plekke gecontroleerd en kon daarna naar huis. De bestuurder van de auto verklaarde dat hij doordat de rand van zijn voorruit die een blinde hoek veroorzaakte, de voetganger niet had gezien.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.