Kòrsou ta gana e titulo di Miss Teen Americas.

Kimberly Acosta ta trese e prome korona di Miss Teen Americas Kòrsou. Team di We Support All The Misses and Models Of Curaçao no a duda esaki. Nos a mira desaroyo di Kimberly. Tambe ela gana Miho Entrevista. Alabes nos komo e pagina mas grandi di beyesa aki na Kòrsou ta desea Kimberly hopi pabien ku e logro aki.