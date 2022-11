Detekshon di droga ehekutá pa Zr.Ms. Holland i Wardakosta / Drugsonderschepping voor Zr.Ms. Holland en Kustwacht Caribisch Gebied

28 di novèmber 2022

Detekshon di droga ehekutá pa Zr.Ms. Holland i Wardakosta

E barku di Marina Hulandes Zr.Ms. Holland, ku na e momentunan aki ta nabegá pa Wardakosta

Karibe Hulandes, djabièrne mainta a purba stòp un transporte di droga na parti sùit di Bonaire.

Finalmente e ‘go-fast’ a logra hui, pero durante e huida nan a saka droga for di e boto tira den

laman, e akshon aki riba laman ta ser yamá un ‘disrupt’.

E transporte di droga a keda detektá djabièrne pa e avion patruyero di Wardakosta Karibe

Hulandes. E Sentro di Operashon Marítimo di Wardakosta despues di esaki a manda

informashon pa e barku patruyero Zr.Ms. Holland, ku inmediatamente a saka su boto di

detekshon FRISC. E FRISC, ku a bordo un ekipo kombiná di tripulashon di barku i Fleet Marine

Squadron, a pèrsiguí e ‘go-fast’. Durante e persekushon e tripulantenan di e ‘go-fast’ a tira

paketenan ku kontrabanda den laman. E paketenan aki despues di e ‘disrupt’ a keda saká for di

den laman pa e tripulashon di e FRISC. Mas despues e paketenan di droga a keda entregá na

Wardakosta ku a entrega esakinan na Kuerpo Polisial Kòrsou. Un total di mas o menos 630 kilo

di kokaina a keda saká for di den laman.

Zr.Ms. Holland for di òktober 2022 ta aktivo komo barku patruyero den Region Karibe i ta

interkambiá operashonnan kontra trafikashon di droga ku e sosten na Wardakosta Karibe

Hulandes.

Drugsonderschepping voor Zr.Ms. Holland en Kustwacht Caribisch Gebied

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Holland, op dit moment varende voor het Kustwacht

Caribisch Gebied, heeft vrijdagochtend een drugstransport ten zuiden van Bonaire geprobeerd

te stoppen. Het lukte de go-fast uiteindelijk om te vluchten, maar tijdens het vluchten hebben ze

de drugs overboord gegooid wat een ‘disrupt’ wordt genoemd.

Het drugstransport werd vrijdag door het patrouillevliegtuig van de Kustwacht Caribisch Gebied

gedetecteerd. Het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht heeft hierop het stationsschip

geïnformeerd dat direct haar FRISC onderscheppingsboot heeft ingezet. De FRISC, met aan

boord een gecombineerd team van de scheepsbemanning en Fleet Marine Squadron, heeft de

go-fast achtervolgd. Gedurende de achtervolging gooiden de opvarenden van de go-fast

meerdere pakketten contrabande overboord. Deze pakketten zijn na de ‘disrupt’ door de FRISC

bemanning uit het water gehaald. De drugspakketten zijn later aan de Kustwacht overhandigd

die de pakketten aan het Korps Politie Curaçao heeft geleverd. In totaal is ruim 630 kilogram

cocaïne uit zee gehaald.

Zr.Ms. Holland is sinds oktober 2022 als stationsschip Caribisch gebied actief in de regio en

wisselt counter drugsoperaties af met het ondersteunen van de Kustwacht Caribisch Gebied.