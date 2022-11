Sekretario di Trabou Pa Kòrsou Jonathan Symor

PAPIADÓ DI BERDAT NO SA HAÑA STUL P’E SINTA, PERO RAPÒRT ARC A KLABÉ

Den kampaña no a kere TPK ku tin sèn pa subi ònderstan. Ta ora ta pueblo su bùrt no tin sèn.

Durante di kampaña di lastu elekshon, Trabou Pa Kòrsou a bisa ku por hasi ònderstan fl.1100,-. TPK a splika di unda lo saka e sèn, paso ta gastando 350 mion florin sin kumpli ku reglanan di kontabilidat, konforme rapòrt di Transparency International. Tambe a splika e plan tras di e 1100 florin ku lo a bai ku preparashon di nos hendenan pa subi nan bèk riba e merkado laboral i ku niun hende lo no risibí e sèn aki si nan no bai e lèsnan. Ora asina’ki nos lo no tin skarsedat di hende pa horeca i konstrukshon. Pero pueblo bo no a kere TPK. Fondo semper tabatin, pero awor no ta rapòrt di Transparency International so, pero rapòrt di Kontraloria General tambe. Den e reunion di parlamento di djaluna último tokante di maneho di asesoria (kònsultentnan) por a tuma nota un biaha mas, despues ku Kontraloria General a presentá nan rapòrt, ku e ideanan di TPK ta realisabel. Pueblo, awor ku tur puitu ta afo, bo ta klá pa kere den e gobernantenan orgániko awor si?

Den reunion di parlamento nos por a tuma nota di yen desviashon i te ku awendia no a ser koregí. Tambe ku gobièrnu no tin ningun struktura pa atendé ku konsultantnan i no ta warda ningun informashon tokante di esaki. Kemen tin hopi espasio pa kos bai robes intenshonalmete i/òf no intenshonalmente. Tòg TPK ta realístiko ku niun gobièrnu no por traha sin kònsultent. Pero si profeshonalisá e aparato públiko, no mester di tantu asina.

Akinan TPK ta ilustrá bo kuantu sèn ta wòrdu gastá sin duna kuenta i rason. Tene na kuenta ku esaki ta pa e parti di kònsultent so. Ahinda tin tur e 256 mion ku no tabatin derechi di supsidio na SOAW (rapòrt kontraloria general) i otro 350 mion florin (rapòrt transparancy international). Investigashon a mustra ku 2016-2019 nada no a mehorá for di 2011-2015.

ARC a konstatá ku di 1.67 miar ku a otorgá na supsidio, sigur 15% (256 mion) no tabatin derechi riba e supsidio o no a kumpli ku e eksigensianan nesesario pa por a risibí supsidio.

2011- 2015 47% 🡪3 mion no tin informashon di gobièrnu 2016-2019 49% 🡪9 mion no tin informashon di gobièrnu Kontratashon di asesoria ku tabata nesesario?

2011-2015 27% 🡪12.9 mion

2016-2019 45% 🡪3.6 mion

Dunamentu di infomashon na ARC tokante di asesornan OWCS ku GMN ta gran parti bou di 50%. Kiermen ta lógiko ku kosnan ta kanando robes!! Den e evaluashon pa ‘check’ si e konsultent tabata nessesario, bo por mira ku asta den 2011-2015 no tabatin informashon mes riba esaki serka algun ministerio. Net den e periodo ku e gastunan sali haltu. Free for all!! Aplikashon di kriterionan di kalidat, GMN no tin ningun klase di kriterio pa kontrolá si e servisio of produkto duna, ta na e kalidat nesesario

Pero e punto kardinal ta ku TPK a menshoná e mal maneho di gobièrnunan di turno i a bisa ku por subi ònderstan. Pa lokual ta e sèn di ònderstan, nos ta guia e personanan di tal manera ku ta aki na Kòrsou mes e sèn ta wòrdu invertí. Ta guianan pa paga Aqualectra direktamente, paga shushi, kumpra kuminda na sierto sitionan paso einan nan ta risibí deskuento èts. èts. Pues esaki ta yuda subi forsa di kompra i gobièrnu tambe ta risibí mas OB. Pero mas importante pasa nan over e sektor laboral di manera ku ta

Baha e kantidat di hende ku tin riba e lista di ònderstan Pa nan gana mas tantu sèn ku e 1100 florin.