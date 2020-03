OM SINT MAARTEN:

Shooter of Canadian tourist sentenced to 18 years’ imprisonment

The Public Prosecutor’s Office is satisfied with the judgement of the Court of First Instance concerning perpetrators in the Amazoniet investigation, where a Canadian tourist was shot while trying to protect his daughter during an armed robbery in Beacon Hill in June 5th, 2019.

G.M.S. (19), K.H.S.R (20) and J.S.E. (17) were convicted of this crime. The Public Prosecutor’s Office argued that G.M.S. was the shooter, to which the Court agreed and sentenced him to 18 years’ imprisonment. K.H.S.R. was sentenced to 4 years’ imprisonment for providing the getaway car and firearm to G.M.S, while knowing he had already been convicted for a robbery.

J.S.E. was convicted for his role, which was to drop off and pick up G.M.S., so that he could commit the robbery. He who was 16 years old at the time the offence was committed, was sentenced to 24 months’ in juvenile detention, of which 14 months were suspended.

Robberies and prohibited possession of firearms are a major danger to the safety of St. Maarten and also result in several deaths and injuries. This is why the Public Prosecution Service, together with KPSM and all other government services, is working hard to counter these criminal offences and to track down and bring suspects to justice.

Schutter van Canadese toerist veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf

Het openbaar ministerie is tevreden met de vonnissen die het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten heeft gewezen in de zaak Amazoniet. In deze zaak stonden drie verdachten, G.M.S. (19), K.H.S.R (20) en J.S.E. (17), terecht voor de overval op 5 juni 2019, waarbij een Canadese toerist is doodgeschoten.

S. wordt, zoals het Openbaar Ministerie ook had betoogd, door het Gerecht aangewezen als schutter en is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar. R. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar voor het verstrekken van de auto en het vuurwapen aan S., wetende dat deze al eerder veroordeeld was voor het plegen van een overval.

E. is veroordeeld voor zijn aandeel, namelijk het afzetten en kort daarna weer ophalen van S. zodat die de overval kon plegen. E., die ten tijde van het plegen van het delict 16 jaar was, heeft een gevangenisstraf (jeugddetentie) opgelegd gekregen van 24 maanden, waarvan 14 maanden voorwaardelijk.

Overvallen en verboden vuurwapenbezit zijn een groot gevaar voor de veiligheid van Sint Maarten en hebben ook diverse doden en gewonden tot gevolg. Reden waarom het Openbaar Ministerie samen met KPSM en alle andere overheidsdiensten zwaar inzet om deze strafbare feiten tegen te gaan en verdachten op te sporen en te berechten.