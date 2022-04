Notisia di polis di djaluna 4 di aprel te ku djárason 6 di aprel 2022/Politieberichten van maandag 4 april tot en met woensdag 5 april 2022

Notisia di polis di djaluna 4 di aprel te ku djárason 6 di aprel 2022

Detenshon

Riba djamars 5 di aprel a detené un hòmber di inisial K.F.M.E. di 49 aña di edat na Kaya Grandi en konekshon ku insulto di un ámtenar den funshon i pa destrukshon. Pa motibu di un notifikashon tokante bendementu di droga na un kas situá na Kaya Grandi, a listra e sospechoso durante kua, dor di rabia, el a tira piedra riba un outo ku tabata stashoná. A detené na e sitio. Den e kas a topa ku sèn kèsh ku a konfiská.

Detenshon pa menasa

Riba djamars 5 di aprel a detené un hòmber di inisial R.V.M.L. di 32 aña en konekshon ku menasa. Na promé instante a para e sospechoso pa un kòntròl komo ku e tabata manehando un outo sin plachi di number. Riba e pregunta pa mustra su dokumentunan, e por a mustra un reibeweis pero no tabatin un prueba di seguro bálido huntu kuné. E sospechoso a menshoná ku e mester hasi un yamada pa esaki. A dun’e òrdu pa no uza su telefòn komo ku na un pòmp di gasolin uzo di telefòn selular ta prohibí. A surgi un diskushon entre e sospechoso i un agente polisial kaminda e sospechoso a kuminsá menasa e agente polisial i a detené sospechoso.

Entrada hudisial

Den oranan di atardi riba djaluna 4 di aprel a tene entrada hudisial na un kas situá den a bario di Sofaya na Rincon i na un kunuku, tambe na Rincon. A tene e entradanan hudisial en konekshon ku kasonan andando di kiebro den akomodashonnan turístiko i ladronisia na sitionan turístiko. Durante di e entradanan a konfiská vários artíkulo. En konekshon ku e kaso aki a detené dos hòmber te ku awor. Mas lat a laga un di e hòmbernan aki den libertat. Investigashon den e kaso ta den full suin i no ta ekskluí ku lo bai tin mas detenshon.

Rektifikashon: Outo ta dal den muraya

E aksidente ku a tuma lugá riba djárason 23 di mart riba Bulevar E.E.G. kaminda un outo a dal den un muraya, tabatin un otro kousa ku loke a menshoná anteriormente. Un opheto a kai riba flur di e outo i a bai pega bou di e pedal di brek loke a hasi wantamentu di brek imposibel. Personal di ambulans a chek e shofùr na e sitio mes i e no mester a bai hospital.

Politieberichten van maandag 4 april tot en met woensdag 5 april 2022

Aanhouding

Op dinsdag 5 april werd een 49-jarige man met initialen K.F.M.E. aan de Kaya Grandi aangehouden voor belediging van een ambtenaar in functie en voor vernieling.

Naar aanleiding van een melding dat er drugs verkocht werd in een woning aan de Kaya Grandi werd de verdachte gefouilleerd. De man werd boos waarop hij een steen naar een geparkeerde auto gooide. Hij werd ter plekke aangehouden. In de woning werd contant geld aangetroffen dat in beslag genomen is.

Aanhouding voor bedreiging

Op dinsdag 5 april werd een 32-jarige man met initialen R.V.M.L. aangehouden wegens bedreiging. De verdachte werd in eerste instantie gestopt voor een controle omdat hij in een auto reed die niet voorzien was van een kentekenplaat. Bij de vraag naar zijn documenten kon hij wel een rijbewijs maar geen geldig verzekeringsbewijs tonen. De verdachte gaf aan dat hij hiervoor moest bellen. Hij werd gevorderd zijn telefoon niet te gebruiken omdat het bij een benzinestation het gebruik van mobiele telefoons verboden is. Er volgde een discussie tussen de verdachte en een politieagent en waarbij de verdachte bedreigingen begon te uiten waarop de man is aangehouden.

Huiszoeking

In de middaguren op maandag 4 april is een huiszoeking gehouden in de wijk Sofaya in Rincon en bij een kunuku in Rincon. De huiszoekingen werden gehouden in verband met een lopend onderzoek van inbraken bij toeristische accommodaties en diefstal op toeristische locaties. Tijdens de huiszoekingen zijn diverse goederen in beslag genomen. Er zijn tot nu toe twee mannen aangehouden. Een van deze mannen is later in vrijheid gesteld. Het onderzoek in deze zaak is in volle gang en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Rectificatie: Auto rijdt tegen muur

De eenzijdige aanrijding die op woensdag 23 maart plaatsvond op de E.E.G. Bulevar waarbij een auto tegen een muur reed, had een andere oorzaak dan eerder vermeld. Een voorwerp viel op de vloer van de auto en kwam onder het rempedaal vast te zitten, waardoor remmen onmogelijk was. De bestuurder was door het ambulance personeel ter plekke gecheckt en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

