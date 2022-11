Finaledebat Derde Kamer: dringen aan de interruptiemicrofoon

25 november 2022

Kort douchen is een goede zaak, zeker nu de energieprijzen zo hoog zijn. Maar hoe regel je dat in de praktijk? De overheid kan wel iedereen een timer geven, maar daar valt mee te sjoemelen, zo bediscussieerden zevende- en achtstegroepers van drie basisscholen in de plenaire zaal van de Eerste Kamer tijdens het finaledebat van de Derde Kamer der Staten-Generaal op vrijdag 25 november.

Dringen voor de interruptiemicrofoon bij het finaledebat van de Derde Kamer. (Foto Eerste Kamer/Hans Kouwenhoven)

Derde Kamer der Staten-Generaal is een door de Eerste en Tweede Kamer gezamenlijk ontworpen educatief programma voor groep 7 en 8 van de basisschool. Het lesprogramma bestaat uit een leskoffer met al het benodigde materiaal voor een debatspel in de klas en de ondersteunende website www.derdekamer.nl. Debatteer zelf en leer hoe de politiek en democratie werkt in Nederland, is het motto van de Derde Kamer.

Wedstrijd

In de week van de politiek, de derde week van september, kunnen scholen meedoen aan het debatspel. Scholen die hun winnende stelling insturen (met de beste argumenten) dingen mee naar de hoofdprijs: een debat met Kamerleden in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. Voor groep 7/8 van De Wielewaal in Haaften, groep 8 van De Ronde Maat in Rijssen en groep 7 van Eben Haezer in Nieuwpoort was het op 25 november zover. Onder leiding van Jan Anthonie Bruijn, Voorzitter van de Eerste Kamer, mochten zij het finaledebat voeren.

Rijen aan de interruptiemicrofoon

De drie fracties (blauw, groen en roze) verdedigden een stelling. De andere twee fracties moesten die bij de interruptiemicrofoons zoveel mogelijk ondergraven. Vooral bij het debat over het kort douchen vormde zich daar een heel lange rij. De tegenwerpingen en praktische bezwaren regen zich aaneen.

“Water tekort, hoezo?”, vroeg Julian. “Zeventig procent van de aarde bestaat uit water!” Jurgen: “Als je gehandicapt bent lukt dat echt niet, douchen in 5 minuten.” En hoe moet dat als je lang, dik haar hebt dat gewassen moet worden, vroeg Elza. Jasmijn viel haar bij: ΅En dan moet de conditioner ook nog intrekken!” De verdedigers van het voorstel maakten korte metten met alle bezwaren: “Gewoon tussendoor uitdoen die douche.”

Ook over de stellingen dat het goed is dat de Koning en de minister-president niet naar Qatar gaan om het WK voetbal bij te wonen (groene fractie) en dat filmpjes over gevaarlijke uitdagingen in de TikTok-tijdlijn van kinderen onder de zestien verboden moeten worden, ging het debat snel naar de kern.

De kinderen zelf vonden dat de woordvoerders van de roze fractie hun stelling het beste verdedigd hadden. Dit bleek uit de hoofdelijke stemming, die gevolgd werd door langdurig geroffel op de bankjes terwijl de Griffier de stemmen telde.

Rondleiding Tweede Kamer

De fracties werden begeleid door de Tweede Kamerleden Hind Dekker-Abulaziz, Jasper van Dijk en Simone Richardson. Na afloop van het debat en een pannenkoekenlunch gingen de kinderen naar de Tweede Kamer, waar zij een rondleiding kregen.