Expertgesprek over consequenties tussentijdse verkiezingen in Verenigde Staten

28 november 2022

De commissie voor Buitenlandse Zaken voert op dinsdag 29 november een gesprek over de consequenties van de uitslag van de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten voor Nederland en de Europese Unie. Kamerleden spreken met verschillende experts. U kunt de bijeenkomst vanaf 17.30 uur volgen via de livestream.

Achtergrond

Amerikanen gingen op 8 november naar de stembus voor de tussentijdse verkiezingen. Deze verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden, een deel van de Senaat en een deel van de gouverneurs zijn belangrijk voor de politieke verhoudingen in de Verenigde Staten. Voorafgaand aan de verkiezingen hadden de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, nu is de Republikeinse partij de grootste in het Huis geworden. De consequenties van de uitslag voor Nederland en de Europese Unie worden in dit expertgesprek besproken. De voertaal van het gesprek is Engels.

Deelnemers

Paul van Hooft, Senior Strategic Analyst, HCSS en voorzitter van het HCSS Initiative on the Future of Transatlantic Relations

Roberta Haar, Professor Foreign Policy Analysis & Transatlantic Relations, Universiteit van Maastricht

Jaap Verheul, bijzonder hoogleraar Transatlantische Betrekkingen, Radboud Universiteit