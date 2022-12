MINISTERIO KONSERNÍ TRÁFIKO, TRANSPORTE I PLANIFIKASHON URBANO MINISTER CHARLES COOPER TA PARTISIPÁ NA E DI 4 EDISHON DI INVEST IN WILLEMSTAD

Willemstad – Minister Charles Cooper a partisipá riba djarason 30 di novèmber na e di 4 edishon di ‘Invest in Willemstad’. Esaki ta un enkuentro dos biaha pa aña pa invershonistanan, desaroyadónan, gruponan di interes, i gobernantenan tokante invershon den nos sentro di suidat.

Durante di e enkuentro aki, Direktor di Sektor di Infrastruktura i Planifikashon Urbano di VVRP, Sra. Caroline Manuel a duna un presentashon amplio di UNESCO su derecho i obligashon, i kon nos Willemstad komo patrimonio mundial rekonosé pa UNESCO ta atendé ku esaki. E aña aki nos ta selebrando 25 aña!

Tambe Stichting Monumentenzorg Curaçao a duna un presentashon titulá: ‘Trade or not to trade: Cherishing Monuments in changing times’. Mas tópiko interesante ku a bin dilanti tabata ‘Willemstad, Regenerative Urban Development’ presentá pa Universidat di Kòrsou.

Durante di e seshon, tabata tin un interkambio ku e 4 distritonan ku ta forma Willemstad, esta Punda, Otrobanda, Scharloo, i Pietermaai.

Na final a hasi pregunta na e públiko i tambe na Minister Cooper pa e duna su punto di bista. Tur presente a risibí informashon balioso i Minister Cooper a keda satisfecho ku e enkuentro i ta spera ku esaki lo duna frutanan konkreto di invershon, ku lo ta un estimulo pa Kòrsou su ekonomia.