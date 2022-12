Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie introduceert geactualiseerde persrichtlijnen

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint

Eustatius en Saba en de vier daaronder ressorterende Gerechten in eerste aanleg hebben in 2014

voor het eerst gezamenlijke persrichtlijnen vastgesteld met huisregels die zij hanteren ten aanzien

van de pers. De versie van 2022 vormt een actualisering op basis van in de loop van de jaren

verworven nieuwe inzichten.

Deze richtlijnen bieden aan het Hof en de Gerechten – en daarmee aan de pers – inzicht in de

belangen die bij de openbaarheid van rechtspraak spelen en hoe en door wie die belangen worden

afgewogen. De richtlijnen scheppen voorts duidelijkheid over wat de pers van de medewerkers

van het Hof en de Gerechten mag verwachten en hoe de rechterlijke macht de pers voorziet van

informatie voorafgaande, tijdens en na rechtszaken. Tevens wordt een aantal praktische zaken

uitgewerkt.

Als uitgangspunt zijn persrichtlijnen voor de Nederlandse gerechten genomen, met dien

verstande dat uitdrukkelijk rekening is gehouden met de specifieke kenmerken en behoeften van

het Hof en de Gerechten, van de media en van de samenlevingen van Aruba, Curaçao, Sint

Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Bij deze actualisering is tevens om input gevraagd bij de media van de (ei)landen, de Openbaar

Ministeries en de Ordes van Advocaten.

De geactualiseerde persrichtlijnen zijn te lezen via onderstaande link.

http://www.gemhofvanjustitie.org/uploads/files/Persrichtlijnen%202%20december%202022.

pdf