Exitoso tayer internacional tocante potencial di conocemento tradicional pa reduci impacto di cambio di clima den Caribe

Entre 28 di november cu 2 di december 2022 e tayer internacional ‘Traditional Knowledge Solutions for Present and Future Climate Change Adaptation and Resilience in the Caribbean’ a tuma lugar na Museo Arqueologico Nacional Aruba (MANA). E tayer aki tabata un colaboracion entre e proyecto ‘Islanders at the Helm’ y MANA. Durante 4 dia participantenan di region di Caribe, Hulanda y Aruba a intercambia experiencia, conocemento y ideanan riba cambio di clima den region di Caribe y con pa reduci su efectonan

Apertura di e tayer a conta cu presencia di invitadonan special, manera Gobernador di Aruba, Minister di Enseñansa y miembronan di prensa. Despues di e parti oficial a sigui cu e parti informativo na unda participantenan, local y internacional, a duna un presentacion. Pa haci e presentacionnan aki accesibel pa un publico grandi, a pone esaki disponible via ‘livestreaming’. Nan ta disponibel ainda riba e link: https://www.youtube.com/@user-yr9ou6zh9n/streams.

E siguiente dianan a tene sesionnan den gruponan chikito cu a enfoca riba topiconan specifico. Entre otro a delibera riba Agricultura, Seguridad di Alimentacion y Maneho di Awa, Herencia Cultural, Espacionan Sagrado y Lugarnan di Memoria, Construccion di Cas y Localidad pa Biba y Hende como parti di Sistema Natural pa Adapta na Cambio di Clima.

Un panel publico cu representantenan di comunidadnan indigina di Caribe y agricultor di Aruba tabata e ciere di e encuentronan na MANA. E panel a enfoca entre otro riba nificacion di naturalesa pa comunidadnan (indigina), practicanan tradicional pa atende cambio di clima, contribucion di conocimento tradicional na planificacion di desaroyo y mensahe clave di comunidad indigena pa mundo.

E ultimo dia a haci un recorido riba Aruba bishitando sitionan arkeologico, iniciativanan inovativo relaciona cu sostenibilidad y medio ambiente. Participantenan a keda impresiona cu e proyectonan di Ecoliving Aruba, San Antonio College y Parke Nacional Aruba cu ta promove agricultura duradero y rescate di matanan di Aruba.

Meta di e tayer tabata pa intercambia pensamento cu persona y institutonan clave den Caribe. Den e formato aki invitadonan local, indigena y tradicional tambe a haya un plataforma. Tabata e prome biaha cu den Caribe e gruponan diverso a bin hunto pa atende retonan cu cambio di clima.

Pa e topico aki lo sigui cu otro encuentro similar pa desaroya e ideanan. E tayer a demonstra e importancia di integracion di resultado di investigacion scientifico cu conocimiento tradicional.

Durante un sesion evaluativo den Hofi di Shoco na Parke Nacional Aruba a identifica accionnan pa sigui traha conhuntamente. Lo presenta un documento di vision riba con pa atende cambio di clima. A crea un plataforma digital pa facilita dialogo entre participantenan. Siguientemente lo cuminsa haci preparacion pa un otro encuentro na Isla San Andres – Colombia. Mester fomenta mas investigacion y documentacion (cu un banco di dato) riba nivel nacional y local di temanan concerni y reforsa transmision di informacion na mas grupo den comunidad pa crea concientisacion. E organisadornan a keda satisfecho con e tayer a bai. Danki na fondonan di Islanders at the Helm, CaribTrails, KITLV, Universidad di Leiden, UNESCO – Caribe y Pais Aruba/Ministerio di Finansa y Cultura cu a haci’e posibel. Contribucion cu ekipo y recurso humano a ricibi di Fundacion Rancho, Biblioteca Nacional Aruba y Universidad di Aruba (facultad OGM). Un gradicimento special na medionan di comunicacion di Aruba cu a comparti informacion y cubri e tayer aki.