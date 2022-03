Kamervoorzitter bij conferentie over Oekraïne

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft op vrijdagochtend 4 maart 2022 deelgenomen aan een informele videovergadering van parlementsvoorzitters uit de EU over de situatie in Oekraïne. De conferentie vond plaats als betuiging van solidariteit aan het land.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp spreekt voorafgaand aan het Oekraïnedebat op maandag 28 februari 2022.

25 van de 27 EU-lidstaten deden mee aan de conferentie, vrijwel allemaal op voorzittersniveau. De vertegenwoordigers spraken hun medeleven uit met de mensen die getroffen zijn door het oorlogsgeweld in Oekraïne sinds daar op 24 februari de Russische inval plaatsvond. Net als eerder afgelopen week in een videogesprek tussen Vera Bergkamp en parlementsvoorzitter Ruslan Stefanchuk, vroeg de Oekraïense vertegenwoordiging om steun van de Europese collega’s op verschillende gebieden.

Brief met verzoeken

De verzoeken van Oekraïne zijn verwoord in een brief van Oleksandr Merezhko aan de deelnemers van de conferentie op vrijdagochtend. Merezhko is de voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken en interparlementaire samenwerking in het Oekraïense parlement. Kamervoorzitter Bergkamp heeft deze verzoeken doorgeleid naar de commissie Buitenlandse Zaken van de Nederlandse Tweede Kamer en naar het kabinet.

Medeleven

Het videogesprek tussen Stefanchuk en Bergkamp vond plaats op woensdag 2 maart. De Nederlandse Kamervoorzitter sprak haar sympathie en medeleven uit met het lot van de Oekraïense bevolking. Zij wenste Stefanchuk en zijn collega’s, evenals de burgers van Oekraïne, veel sterkte en kracht in deze moeilijke tijden.

Oekraïne-debat

Op maandag 28 februari 2022 debatteerde de Tweede Kamer over de situatie in Oekraïne. De Oekraïense ambassadeur Maksym Kononenko was daarbij aanwezig. Kamervoorzitter Vera Bergkamp sprak voorafgaand aan het debat enkele woorden van medeleven namens de Tweede Kamer aan de getroffenen van het oorlogsgeweld. “De beelden van de situatie daar gaan door merg en been.” Zij noemde de inval van Rusland in Oekraïne ‘een zwarte dag voor Europa’.

Kijk de speech van Kamervoorzitter Vera Bergkamp terug.

