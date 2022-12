Hulanda a organisá un konferensia di International

Panel on Deltas and Coastal Zones on Climate Adaptation and Water na Kòrsou

Willemstad – Hulanda a organisá un konferensia di “International Panel on Deltas and Coastal Zones on Climate Adaptation and Water (IPDC) huntu ku Kòrsou dianan 13 i 14 di dezèmber 2022 na Mariott Hotel.

E inisiativa pa e konferensia aki tuma lugá na Kòrsou a bini for di Minister sr. Mark Harbers (Minister van Infrastructuur en Wáter Management) di Hulanda.

E konferensia di IPDC ta respondé riba e nesesidat urgente i krítiko pa yega na un liderasgo espesial ku ta aselerá e desaroyo sostenibel i adaptashon di klima den “delta’s”, áreanan di kosta i paisnan chikí.

E ophetivo di e konferensia tabata pa uni e lidernan di halto nivel i ekspertonan di Caribe pa ta parti di e konfigurashon di e inisiativa importante aki i pa identifiká e temanan klave, oportunidat i desafionan ku nos por keda enfrentá kun’é.

Dia 13 di dezèmber 2022, promé ku e konferensia, tabatin oportunidat pa Minister sr. Mark Harbers, huntu ku su delegashon, hasi un bishita serka Promé Minister sr. Gilmar Pisas i Minister di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa sra. Dorothy Pietersz-Janga na Fort Amsterdam.

Durante di e bishita aki a elaborá entre otro riba e kartera di sr. Harbers, meta di e konferensia di IPDC i kiko IPDC por nifiká i logra, entidatnan ku por tin e fondonan nesesario pa atendé ku e posibel scenarionan di kambio di klima (e.o. Banco Mundial, Banko Asiático di Desaroyo, Fondo Climático Global), bini ku un strategia nashonal pa ku adaptashon di klima, i krea un fondo chikí pa e paisnan di St. Maarten, Aruba i Kòrsou pa por atendé ku adaptashon di klima.

Durante di e konferensia a hiba palabra Promé Minister sr. Gilmar Pisas, Minister di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa sra. Dorothy Pietersz-Janga, i tabatin algún presentashon di parti ekspertonan di Kòrsou.

Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano sr. Charles Cooper i Minister di Desaroyo Ekonómiko sr. Ruisandro Cijntje tambe tabata presente na apertura di e konferensia di IPDC.

Na final di e konferensia a hiba palabra di gradisimentu na nòmber di Gobièrnu di Kòrsou Minister di Desaroyo Ekonómiko sr. Ruisandro Cijntje.

Dia 14 di dezèmber 2022 a sigui ku dos bishita ku un grupo di e partisipantenan di e konferensia kual tabata na e planta di Aqualectra (Reverse Osmosis) na Fuik i e Parke di Mangrove di Carmabi.