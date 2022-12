PAGA BO BUT HABRÍ TE KU 7 ‘OR DI ANOCHI

Habri 2023 sin debe

Lokèt di Paga bo But di Ministerio Públiko (OM) lo ta habrí for di djaluna 19 te ku djárason 21 di

desèmber 2022 te ku 7 ‘or di anochi pa paga butnan habrí òf pa hasi un areglo di pago. Pa fasilitá

esaki e lokèt lo ta habrí di 7.30 ‘or te ku 11.30 ‘or di mainta i di 1.30 ‘or te ku 7 ‘or di atardi riba

djaluna 19, djamars 20 i djárason 21 di desèmber. Riba djaweps 22 di desèmber e lokèt lo ta habri

nònstòp di 7.30 ‘or di mainta te ku 7 ‘or di atardi. Na aeropuerto tambe OM lo kontrolá si tin but

habri. Esaki ta nifiká ku e but mester ta pagá promé ku bai di biahe. Kuminsá e aña nobo sin debe.

Ministerio Públiko ta deseá hinter pueblo di Kòrsou felis dianan di fiesta i un próspero aña 2023.

Ofisina di Paga Bo But ta situá na Waaigat, p’ariba di ofisina di Curoil riba Abraham Chumaceiro

Bulevar 11. Por hasi pago tambe online via bo banko riba kuenta di MCB 23329801. Ministerio

Públiko ta konsehá kada persona ku tin but habrí, pasa paga e transakshon promé ku e kaso bai

Korte i evitá ku e but ta subi. Por sigui nos tambe riba Facebook: Paga bo But. Por haña mas

informashon tambe via Whatsapp: +59994342120 of +59994342122.

PAGA BO BUT OPEN TOT 19.00 UUR

Begin 2023 zonder openstaande boetes

Het loket van Paga bo But van het Openbaar Ministerie (OM) zal vanaf maandag 19 tot en met

woensdag 21 december 2022 tot 19.00 uur open zijn om openstaande boetes te betalen of om

een betalingsregeling te treffen. Voor uw gemak zal het loket open zijn van 07.30 – 11.30 uur en

van 13.30 tot 19.00 uur op maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 december. Op donderdag

22 december is het loket non-stop open van 07.30 tot 19.00 uur. Op de luchthaven controleert

het OM ook op openstaande boetes. Dit betekent dat deze betaald moeten worden voordat men

naar het buitenland reist. Begin het nieuwe jaar zonder schulden. Het Openbaar Ministerie wenst

een ieder gelukkige feestdagen en een voorspoedig 2023.

De boete kan betaald worden op het kantoor ‘Paga Bo But’ aan het Waaigat, ten oosten van

Curoil aan de Abraham Chumaceiro Boulevard 11. U kunt ook online betalen via uw bank op

rekening van de MCB nummer 23329801. Het OM adviseert eenieder om op tijd hun boete te

betalen, om onnodige verhoging van de boete te voorkomen. Volg ons ook op Facebook: Paga

bo But. U kunt ook meer informatie verkrijgen via Whatsapp: +59994342120 of +59994342122.