Último presentashon Biggy Boy riba 26 Desèmber na Kòrsou

Willemstad,– “Jeon” Biggy Boy, ta rumbo pa Kòrsou pa su último presentashon. Ta trata di e evento Biggy Boy Forever “The Shutdown”i espektativanan ta haltu. E presentashon lo ta unu ku tei tuma luga den WTC riba 26 di desèmber próksimo.

Djasabra tras di lomba e artista, a publiká riba su ret sosial ku 26 di desèmber e lo ta den WTC ku su konsierto tan eksitoso “Biggy Boy Forever”. Den e kaso aki, e konsierto lo tin e nòmber Biggy Boy Forever “The Shutdown” debí ku e konsierto lo ta su último presentashon pa un periodo largu. For di komienso 2022 konsiertonan di Biggy Boy Forever tabata rementá kaya. E konsierto no tabata konsistí di solamente presentashon di Biggy Boy, pero tambe Biggy Boy tabata invitá mas ku 10 artista pa presentá durante su konsierto. Mas artista den un konsierto ta nifiká semper ku e fiesta lo bai dal duru.

E último konsierto Biggy Boy Forever ku a tuma lugá na Kòrsou tabata na mei 2022 kual tabata un dje poko konsiertonan ku a “Sold Out” na WTC. Alabes tin diskushon fuerte si e edishonnan di Biggy Boy Forever di Kòrsou òf di Aruba a dal mas duru. Al final ekspertonan farandulero no por a duna un konklushon final.

E artista Jonathan Brian Thiel, konosí komo Biggy Boy, a indiká ku e ta bai sera e kapítulo di Biggy Boy na WTC. Tambe e artista a indiká ku e ta bai enfoká mas tantu riba su karera internashonal i otro proyektonan pendiente. 26 di desèmber e lo duna su último konsierto pa un tempu basta largu. Un dia prom’e riba 25 di desèmber, e artista lo tin e mesun presentashon pa despues bula bin Kòrsou. Sinembargo, meskos ku konsiertonan anterior Biggy Boy a invitá mas ku 10 artista pa presentá na su banda.

Portanan ta habri for di 9 or di anochi mientras e konsierto mes lo kuminsá 10 or di anochi. Durante edishonnan anterior, fanátikonan a bini for di trempan pa asina sòru ku nan tin e mihó spòt. Despues di 12 or lo tin un after-party te 3 or di mardugá na WTC mes. Organisadó di e konsierto,GA Events ke duna un danki na su partnernan United Distributors, GA Global, Fun Miles, FBTT Travel, Taber Tours, Arvani Music i Coca-Cola. Karchi ta optenibel na tur punto di benta.