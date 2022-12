Debat over tegengaan verspreiding terroristisch online materiaal

20 december 2022

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 21 december over de Europese verordening om de verspreiding van online terroristisch materiaal tegen te gaan. U kunt dit debat vanaf 18.00 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

In Nederland is een Autoriteit Online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) in oprichting. Het doel van deze autoriteit is om het verbod op het delen van dit materiaal te handhaven.

Toezicht, sancties en verwijderingsbevelen

De oprichting van de autoriteit vloeit voort uit een Europese verordening, die sinds 7 juni 2022 van toepassing is. De verordening stelt uniforme regels vast om de verspreiding van online terroristisch materiaal tegen te gaan. Eén van die regels is dat lidstaten een autoriteit aanwijzen die toezicht houdt, sancties oplegt en verwijderingsbevelen uitvaardigt en toetst.

Maatregelen

De aanbieders van hostingdiensten moeten sinds 7 juni voldoen aan de verordening, al is de autoriteit nog in oprichting. Zij zijn verplicht om maatregelen te nemen wanneer er geprobeerd wordt om terroristisch materiaal te verspreiden.

Plenair debat

De Tweede Kamer debatteert plenair over het wetsvoorstel dat de uitvoering van de verordening regelt met minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid.