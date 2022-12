Debat over uitvoering VN-verdrag mensen met een beperking

21 december 2022

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 22 december vanaf 14.15 uur over de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. De minister voor Landurige Zorg en Sport, Conny Helder, komt hiervoor naar de Kamer. Het plenaire debat wordt live ondertiteld en is ook te volgen via een livestream in Nederlandse Gebarentaal.

VN-verdrag

Twee miljoen Nederlanders hebben een beperking. Ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Op 14 juli 2016 is het Internationaal Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in werking getreden. Het doel van dit VN-verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

Uitwerking

Het kabinet is in 2018 gestart met het programma Onbeperkt meedoen! Dit programma is een praktische uitwerking van het VN-verdrag. Het moet ervoor zorgen dat mensen met een beperking minder drempels ondervinden in hun leven. De Kamerleden gaan met de minister in debat over hoe het nu staat met de uitvoering van het verdrag.