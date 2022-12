‘All You Can Eat Christmas Buffet’ tur dia!

Renaissance Wind Creek Curaçao Resort ta keda Kòrsou su faborito!

WILLEMSTAD – E dianan di fiesta ta haña mas balor ora ku selebrá den famia, ku amigunan i sernan kerí. Renaissance Wind Creek Curaçao Resort ta invitabo pa un eksperensia kulinario sukulento i inolvidabel durante e dianan benidero. Manera semper a pensa riba tur detaye, i ounke mayoria di e fechanan ya ta ‘sold out’ tòch a habri espasio pa kumpli ku tur fiel kliente ku anualmente ta enkantá e dekorashon bunita i e personal amabel i servisial.

Un bufèt navideño tur dia!

Nautilus ta ofresé un bufèt special pa lunch i dinner tur dia durante henter e luna di desèmber. Disfrutá di platonan navideño tradishonal; sòpi òf salada pa entrada, siguí pa sukulento Ayaka, Ham, un variashon amplio di delisianan navideño i finalmente e kosnan di boka dushi ku nos tur gusta. E All You Can Eat Buffet ta bal $38 lunch, òf $46 dinner pa persona, inkluyendo tur kargo di servisio. Pa hasi reservashon por yama 435.5034. For di awor henter e tim di Renaissance Wind Creek Curaçao Resort ta deseá henter pueblo di Kòrsou felis dianan di fiesta!

Sera aña den famia: All You Can Eat i Musika live!

E fin di aña aki, riba dia 31 di desèmber tambe ta ofresé un delisioso New Year’s Eve Dinner den e bunita Atrium Ballroom òf na Nautilus Restaurant. E All You Can Eat Buffet ta bal $70 pa persona, inkluyendo un ‘welcome drink’ ‘soft drinks’ i tur kargo di servisio. Lo tin entretenimentu di Cliantha Klooster. Un sena pa sera aña den kompania di sernan kerí lo ta un bunita paréntesis. Por tuma asiento for di 6’or di atardi pa 10’or di anochi. E ‘New Year’s Eve All You Can Eat Buffet’ ta ideal pa tur esnan ku ta deseá di sali kas trempan pa despues sigui ku e ambiente pa kambio di aña. Ta rekomendá, e Year End Party na 5 O’clock Somewhere na unda ta ofresé e tradishonal ‘toast’, diferente tapa’s i animashon di Los Cheveres. Tuma nota ku reservashon ta nesesario. Pa hasi reservashon por yama 4355000 òf email nsoleana@curacaorenaissance.com