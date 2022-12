SIGURIDAT RIBA NOS KAMINDANAN

Kralendijk, 29 di desèmber 2022. Den kabamentu di aña 2022, tráfiko insigur ta eksigí mas bida. M21 ta konsiderá komo un di e responsabilidatnan grandi di kualkier gobernashon ku nan ta brinda siudadanonan ku ta trafiká riba nos kareteranan siguridat. E siguri­dat akí den su forma máksimo ta enserá ku e kareteranan ta bon asfaltá òf tin kualkier otro material komo kapa, pero ta enserá tambe ku tin espasio pa peaton por kana riba un bon asera i ku siklista òf otro vehíkulo no motorisá por move riba un pida di e kaya den un forma mas sigur posibel. Pero tambe e kareteranan mester tin indika­shon, manera liña i tambe bòrchi di tráfiko ku ta garantisá e siguridat aki. Opviamente esnan ku ta hasi uso di e kareteranan mester hasi esaki den un forma responsabel, manteniendo nan mes na tur e reglanan di tráfiko, inkluyendo mantené nan mes na e velosidat pres­kribí.

Ora a konstruí Kaya Nikiboko Sùit, a hasi esaki anunsiando ku e kaya akí lo a bira e modelo pa e kayanan mas prinsipal ku ta kondusí pa sentro di siudat. A konstruí e kaya akí ku sufisiente hanchura pa vehíkulo motorisá, pero tambe a pèrkurá pa na banda tabatin asera adekuá pa peaton i tambe a konstruí un espasio bon pa vehíkulo no motorisá, manera baiskel, ròlstul i vehíkulo di velosidat abou. Ku e konstrukshon akí lo mester a kuminsá un era nobo di konstrukshon di nos kareteranan mas prinsipal, kaminda siguri­dat den tráfiko tabata e guia prinsipal i tambe ku e konstrukshonnan mester tabata duradero. Sinembargo nos por a tuma nota ku e pensamentu aki a para pareu ku e Kaya Nikiboko Sùit i ku pa motibu di popularismo polítiko sin vishon a kremenchá e fondonan pa rehabilitá nos kareteranan i a bai over na e sistema bieu di lapi aki lapi aya ku e konsekuensia ku tur e kayanan prinsipal ku ta kondusí na sentro di siudat ta mediokre i a bira insigur. M21 ta referí aki na Kaya Amsterdam, kaminda ketu bai te awe ningun hende ta responsabel pa e debakel di e rotònde. Nos ta referí na Kaya L.D. Gerharts, Kaya Nikiboko Nort, Kaya Grandi te na Voz di Bonaire, Kaya Gobernador Debrot te na e rotònde di Hotèl Chogogo i otro kayanan rehabilitá. Tur e kayanan aki a risibí solamente un kapa di asfalt so, mién­tras ku nan a keda smal i sin un bon asera i ‘fietspad’ i ademas ku falta di indikashon manera e liñanan i bòrchinan di tráfiko ku tin ku indiká kaya di preferensia etc. Nos no ke papia mes di e sistema di dirigí e awa ku komo konsekuensia ku durabilidat di e konstrukshonnan akí tambe lo ta minimal i pronto nos tin yen di kaya kibrá atrobe.

Durante tratamentu di tantu kambio di presupuesto 2022 komo presupuesto pa 2023 oposishon a proponé pa usa e fondonan ku no a usa den 2022 i esnan èkstra ku lo a bin pa aña 2023, kombiná ku fondonan ku Ulanda a pone disponibel pa rehabilitá nos kareteranan, pa bin ku kayanan duradero i ku provishonnan pa garantisá máksimo seguridat den tráfiko. Pero manera semper e aktual gobernashon a tene duru na nan lema di popularismo sin vishon di laga asfalt kore i ku tur e konsekuensianan di esaki pa nos siguridat den tráfiko.

M21 ku sosten di pueblo den e próksimo gobernashon lo trata na koregí e fayonan aki. Nos ta konsiente ku mester di fondonan kuantioso pa rehabilitá i konstruí kayanan sólido i duradero riba nos isla, pero nos lo no laga esaki bai a kosto di siguridat den tráfiko. Si realmente desaroyo di nos isla ta pa e HENDE, antó nos mester usa e fondonan tambe pa sirbi e HENDE, den e kaso spesífiko akí siguridat di tur hende den tráfiko. Nos lo traha duru den e añanan binidero pa rehabilitá i konstruí kareteranan riba nos isla ku ta kubri tur e aspektonan di siguridat nesesario i ku ta duradero. I na nos par­tisi­pante­nan den tráfiko, sea bo ta un outomobilista, un siklista, un koredó di skuter òf motosaikel òf kualkier vehíkulo (no)motorisá, pero tambe abo ku ta partisipá den tráfiko na pia, un yamada di kurason pa aktua responsabel den tráfiko i yuda na bo propio siguridat i siguridat di otronan. Ta huntu nos tin ku kontribuí pa un tráfiko sigur na Boneiru.

Laga nos kuminsá awor i ku pa loke ta e sobrá dianan di aña 2022 nos sera e aña den un forma alegre, kontentu i ku kada un di nos ta kontribuí pa un tráfiko sigur i ku nos lo sigui ku e aktitut positivo aki tambe den aña 2023. Mensahe di M21 pa seguridat den tráfiko ta:

Pa tur ku ta partisipante den nos tráfiko komportá nan mes.

Pa nos vehíkulo ta den bon estado

Pa nos kareteranan ta den bon estado.

Mantené nos mes na regla di tráfiko

Bon formashon i informashon pa tur esnan partisipante den tráfiko.

VEILIGHEID OP ONZE WEGEN

Kralendijk, 29 december 2022. Aan het eind van 2022 heeft onveilig verkeer meer levens geëist. M21 beschouwt het als een van de grote verantwoordelijkheden van elke overheid dat zij burgers die zich op onze wegen begeven, veiligheid biedt. Deze veiligheid in zijn maxi­ma­le vorm houdt in dat de wegen goed geasfalteerd zijn of met an­der materiaal verhard zijn, maar het houdt ook in dat er ruimte is zodat voetgangers op een goed trottoir kunnen lopen en dat fietsers en andere niet gemotoriseerde voertuigen zich op een apart deel van de weg kunnen voortbewegen op een zo veilig mogelijke manier. Maar de wegen moeten ook bewegwijzering hebben, zoals lijnen en ver­keers­bor­den die deze veiligheid garanderen. Natuurlijk moeten degenen die gebruik maken van de wegen dit op verantwoordelijke wijze doen, waarbij ze zich aan alle verkeersregels houden, inclusief de voorgeschreven snel­heid.

Bij de aanleg van de Kaya Nikiboko Zuid werd aangekondigd dat deze straat model zou staan voor de hoofdwegen die naar het stadscentrum leiden. Deze straat werd aangelegd met voldoende breedte voor motorvoertuigen, maar er werd ook gezorgd voor goede trottoirs voor voetgangers en er wer­den goede fietspaden aangelegd voor niet gemotoriseerde voertuigen zoals fietsen, rolstoelen en scootmobielen. Met de aanleg van deze straat zou een nieuw tijdperk aanbreken voor de aanleg van onze hoofdwegen, waarbij ver­keers­veiligheid en duurzaamheid de voornaamste richtlijnen zouden zijn. Wij hebben echter moeten vaststellen dat deze gedachte tegelijk met de afron­ding van de Kaya Nikiboko Zuid ten einde kwam en dat vanwege politiek populisme zonder visie werd bezuinigd op de fondsen voor herstel van onze wegen en dat overgegaan is naar het oude systeem van hier en daar oplap­pen, met als gevolg dat alle hoofdwegen die naar het stadscentrum leiden onveilig zijn geworden. M21 verwijst hier naar de Kaya Amsterdam, waar tot op de dag van vandaag niemand verantwoordelijk is gesteld voor het roton­de-debacle. Wij verwijzen naar de Kaya L.D. Gerharts, de Kaya Nikiboko Noord, de Kaya Grandi tot aan Voz di Bonaire, Kaya Gobernador Debrot tot aan de rotonde bij Hotel Chogogo en andere herstelde wegen. Al deze wegen hebben slechts één laag asfalt gekregen, terwijl ze smal zijn gebleven zon­der trottoir en zonder fietspad. Bovendien ontbreekt de bewegwijzering zoals de lijnen en verkeersborden die voorrangswegen moeten aangeven enz. Wij willen het niet eens hebben over de waterafvoersystemen, waardoor de duur­zaam­heid van deze herstelde wegen ook minimaal zal zijn en wij bin­nen­kort weer met kapotte wegen zitten.

Tijdens de behandeling van zowel de begrotingswijziging voor 2022 en de begroting voor 2023 heeft de oppositie voorgesteld de niet gebruikte fondsen van 2022 en de extra fondsen voor 2023, gecombineerd met de fondsen die Nederland beschikbaar heeft gesteld voor herstel van onze wegen, te gebruiken om duurzame wegen aan te leggen en voorzieningen te treffen om een maximale verkeersveiligheid te garanderen. Maar zoals gewoonlijk heeft het huidige eilandbestuur stevig vastgehouden aan hun populistische motto zonder visie van laat het asfalt vloeien, met alle ge­vol­gen vandien voor onze verkeersveiligheid.

Met steun van de bevolking zal M21 in de komende bestuursperiode deze fouten proberen te corrigeren. Wij zijn ons ervan bewust dat er aanzienlijke fondsen benodigd zijn voor herstel en aanleg van solide en duurzame wegen op ons eiland, maar wij zullen dit niet op zijn beloop laten ten koste van de verkeersveiligheid. Als de ontwikkeling van ons eiland werkelijk voor de MENS is, dan moeten wij de fondsen ook ten dienste van de MENS gebruiken, in dit specifieke geval de veiligheid van alle mensen in het ver­keer. Wij zullen in de komende jaren hard werken om wegen op ons eiland te herstellen en aan te leggen, die aan alle vereiste veiligheidsaspecten voldoen en die duurzaam zijn. Graag willen wij van harte een oproep doen aan onze deelnemers aan het verkeer, of u nu automobilist bent, of fietser, of scooter­rijder of motorrijder of chauffeur van om het even welk (niet)ge­mo­tori­seerd voertuig, en ook aan u die te voet deelneemt aan het verkeer, om verantwoordelijk op te treden in het verkeer en zodoende mee te werken aan uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen. Samen moeten wij bijdragen aan een veilig verkeer op Bonaire.

Laten wij nu beginnen en laten wij 2022 op een vrolijke, aangename manier afsluiten en dat elk van ons bij zal dragen aan een veilig verkeer en dat wij ook in 2023 doorgaan met deze positieve houding.

De boodschap van M21 voor verkeersveiligheid is:

Dat alle deelnemers aan ons verkeer zich correct gedragen.

Dat onze voertuigen in goede staat verkeren.

Dat onze wegen in goede staat verkeren.

Dat wij ons aan de verkeersregels houden.

Goede voorbereiding en informatie voor allen die aan het verkeer deelnemen.