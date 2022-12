Businesspark a organisá su promé evento di networking “Konektando”

Kralendijk – Riba 21 di desèmber último Businesspark a organisá su promé evento di networking yamá “Konektando”. Meta di e evento akí ta pa trese empresarionan lokal huntu i brinda nan e oportunidat pa kompartí i interkambiá konosementu i eksperensia ku otro.

E anochi tabata bon bishitá pa mas ku 100 persona. E grupo ku tabata presente pa sosialisá ku otro a konsistí di entre otro empresarionan di Businesspark, otro empresarionan lokal, partnernan, bankonan i tambe e mèntòrnan i coachnan ku sea a duna kurso, guia òf te ainda ta guiando e empresarionan.

Xenah Cicilia, maestro di seremonia di e anochi, a habri e promé parti di e evento. Personanan ku a hiba palabra tabata diputado di desaroyo ekonómiko Hennyson Thielman i un empleado di e departamento di asuntunan ekonómiko di gobièrnu di Boneiru. A sigui despues ku otorgamentu di sertifikado na e kursistanan ku resientemente a partisipá na e kurso di merkadeo di Businesspark. Na final a laga e anochi ku un agènda habrí pa asina por a sosialisá i stimulá interkambio bou di empresarionan. DJ Veloz a sòru pa un bon ambiente, miéntras e bishitantenan por a disfrutá di e bar i pasapalu.

Jermainy Diaz, kordinadó di Businesspark, tabata sumamente kontentu ku e reakshon i interes pa e promé edishon di ‘Konektando’. “Nos kièr hasi ‘Konektando’ un evento ku ta tuma lugá kada kuartal kaminda empresarionan por keda topa ku otro i asina konektá riba nivel empresarial. Despues di nos promé kurso ku nos a organisá, empresarionan lokal a indiká ku nan ta sinti falta di un evento kaminda nan por topa i kòmbersá tokante nan negoshi. E intenshon ta pa sigui organisá mas evento di ‘Konektando’ i desaroyá e konsepto kada bes mas tantu. E vishon final ta pa Businesspark tin tur e instrumentonan nesesario pa kada empresario ku kièr ekspandé, mehorá òf elevá nan negoshi òf konosementu”, segun Jermainy Diaz.

Den e promé kuartal di 2023, por spera e di dos edishon di “Konektando” di Businesspark i nos ta spera di por trese un toke diferente kada biaha pa asina ofresé kalidat i mas balor na e evento.

Businesspark ta un sitio finansiá pa gobièrnu di Boneiru, kaminda empresarionan inskribí tin akseso na espasio pa ofisina, internèt, guia, kurso i training. Businesspark ta un sitio di trabou i enkuentro pa empresarionan pa siña di otro i inspirá otro. E ta un sitio tambe pa bou di guia profeshonal krea, manehá òf sigui desaroyá negoshinan eksitoso.

Pa mas informashon tokante Businesspark por tuma kontakto via meil na empresa@bonairegov.com òf sigui nos riba facebook i instagram na Businesspark Bonaire.

Businesspark organiseert haar eerste networking event “Konektando”

Kralendijk – Afgelopen 21 december heeft Businesspark haar eerste networking event georganiseerd, genaamd “Konektando” (verbindend). Het doel van dit evenement was om lokale ondernemers bij elkaar te brengen en hen de gelegenheid te geven om kennis en ervaring met elkaar te delen en uit te wisselen.

De avond werd goed bezocht door meer dan 100 personen. De groep die aanwezig was om met elkaar te socialiseren bestond uit onder andere Businesspark-ondernemers, andere lokale ondernemers, partners, banken en ook mentoren en coaches die cursussen hebben gegeven aan ondernemers of hen hebben begeleid of nog steeds begeleiden.

Xenah Cicilia, moderator tijdens deze avond, verrichte de opening van het eerste gedeelte van het evenement. Sprekers waren de gedeputeerde van economische ontwikkeling Hennyson Thielman en een medewerker van de afdeling economische zaken van het OLB. Daarna werden certificaten uitgereikt aan de cursisten die onlangs hebben deelgenomen aan de marketingcursus van Businesspark. Als afsluiting had de avond een open agenda, zodat men kon socialiseren waardoor uitwisseling onder de ondernemers gestimuleerd werd. DJ Veloz zorgde voor een aangename sfeer, terwijl de bezoekers konden genieten van de bar en hapjes.

Businesspark-coördinator Jermainy Diaz was erg blij met de reacties op en de belangstelling voor de eerste editie van ‘Konektando’. “Wij willen van ‘Konektando’ een evenement maken die elk kwartaal plaatsvindt, waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten om op ondernemersniveau met elkaar in verbinding te komen. Na de eerste cursus die wij georganiseerd hebben, hebben de lokale ondernemers aangegeven dat zij een evenement misten waar ze elkaar kunnen ontmoeten en over hun bedrijven praten. De bedoeling is om meer ‘Konektando’-evenementen te organiseren en het concept steeds verder te ontwikkelen. De uiteindelijke visie is dat Businesspark over alle benodigde tools beschikt voor elke ondernemer die zijn of haar bedrijf of kennis wil uitbreiden, verbeteren of verhogen”, aldus Jermainy Diaz.

In het eerste kwartaal van 2023 kan de tweede editie van ‘Konektando’ van Businesspark verwacht worden en wij hopen elke keer een verschillend tintje aan te brengen om het evenement meer kwaliteit en waarde te geven.

Businesspark is een plek die door het Bonairiaanse eilandbestuur gefinancierd wordt, waar ingeschreven ondernemers toegang hebben tot kantoorruimte, internet, begeleiding, cursussen en training. Businesspark is een werk- en ontmoetingsplek voor ondernemers om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Het is ook een plek om onder professionele begeleiding succesvolle ondernemingen te creëren, te beheren of verder te ontwikkelen.

Voor meer informatie over Businesspark kunt u contact opnemen via een e-mail naar empresa@bonairegov.com of u kunt ons volgen op facebook en instagram op Businesspark Bonaire.