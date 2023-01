Notisia di polis di luna di desèmber: di djaweps 1 di desèmber te ku djaweps 29 di desèmber

Entrada hudisial den Antriol i Nort Saliña

Riba djárason 28 di desèmber, alrededor di 2.30 di atardi dos entrada hudisial a tuma lugá den diferente bibienda den barionan di Antriol i Nort di Saliña en konekshon ku dos kaso di violashon di lei di arma di kandela. A detené dos persona en konekshon ku e kaso aki. Dos hende hòmber, unu di 18 aña di edat di inisial I.A.D. i unu di 29 aña di edat di inisial R.A.S.

Detenshon pa violashon di Lei di Opio BES

Riba djamars 27 de desèmber alrededor di 10.10 di anochi un detenshon a tuma luga riba Kaya Papa Cornes. Durante un kòntròl general polis a detené un sospechoso ku tabata den poseshon di supstansianan presumiblemente narkótiko. Ta trata di un hòmber di 44 aña di edat di inisial J.J.G.R. ku a detené pa motibu di violashon di Lei di Opio BES.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djamars 27 di desèmber alrededor di 08.42 di anochi un detenshon a tuma lugá riba Hanchi Amboina. Despues di un aksidente entre dos vehíkulo, polis a realisá un kòntròl for di kual a resultá ku e shofùr tabata bou di influensia di alkohòl. A detené un hòmber di 49 aña di edat ku inisial R.J.Z.V.

Kiebro den kas

Riba djaluna 26 di desèmber alrededor di 11.42 di anochi Kuerpo Polisia Hulanda Karibense a risibí keho di kiebro den un kas situá na Kaya Grandi. Deskonosínan a kibra drenta den e kas i bai ku un iPad, spiker di Bluetooth i diferente prenda. Ta investigando e kaso.

Kiebro den akomodashon turístiko na Punt Vierkant

Riba djaluna 26 desèmber alrededor 6.40 or di atardi Kuerpo Polisial Hulanda Karibense a risibí keho di kiebro den un akomodashon turístiko na Punt Vierkant. Deskonosínan a kibra drenta den e akomodashon i bai ku un televishon i paña di kama. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djadumingu alrededor di 11.30 di anochi un aksidente a tuma lugá riba Kaya Nikiboko Zuid. Shofùr di un outo a kore dal den un kura. E investigashon a indiká ku e shofùr tabata bou di influensia di alkohòl. A detené un hòmber di 60 aña di edat di inisial A.D.M.C.

Hit & run ku resultado mortal

Riba djadumingu 25 di desèmber alrededor di 6 or di mainta un hit & run a tuma lugá riba Kaya Korona. Un outo a alkansá un siklista i a sigui kore. E siklista, un hòmber di 41 aña di edat di inisial P.J.V.B. nase na Hulanda, a fayesé na e sitio. Polis a kuminsá un investigashon inmediatamente i a yama e sospechoso pa bin mèldu su mes na warda di polis pa medio di un komunikado di prensa. A detené un hòmber di 32 aña di edat di inisial E.M.T. pa motibu di asesinato, morto pa kulpabilidat, laga un persona atras ku heridanan grave i sigui kore despues di un aksidente. Ta investigando e kaso.

E investigashon a demostrá ku durante di e aksidente tabata tin un pasahero den e outo huntu ku e sospechoso. Ministerio Públiko i Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta pidi e pasahero aki ku urgensia pa mèldu su mes na warda di polis di Boneiru, Kaya Libertador Simon Bolivar #4 pa por skuch’é komo testigu. Update: E kaso ta sigui bou di investigashon i hues komisario a duna òrdu pa e sospechoso keda bou di disponibilidat di hustisia pa mas largu miéntras ku ta investigá e kaso.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djasabra 24 di desèmber alrededor di 4.30 di anochi un aksidente a tuma lugá entre un pikòp i un outo di famia na Hanchi Amboina. Shofùr di e pikòp a pèrdè kontrol di su vehíkulo i a bin dal den e outo di famia. Ambulans a transportá e tres personanan den e outo di famia pa hospital pa tratamentu médiko. A detené e shofùr di e pikòp, un hòmber di 39 aña di edat ku inisial A.E.T.T. pa manehá bou di influensia.

Detenshon pa ladronisia

Riba djasabra 24 di desèmber alrededor di 1.30 or di atardi sentral di polis a risibí notifikashon di kiebro den un akomodashon turístiko riba Bulevar E.E.G. E sospechoso a bai ku diferente hoyanan. A detené un muhé di 26 aña di edat di inisial D.A.D.S.J. en konekshon ku e kaso aki. E kaso ta bou di investigashon.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djasabra 24 di desèmber alrededor di 2.15 or di mardugá un patruya di polis a nota un persona ku tabata manehá di manera sospechoso riba un skuter riba Bulevar E.E.G. durante vigilansia general. Despues di un kòntròl, e shofùr a resultá ta bou di influensia di alkohòl. A detené un hòmber di 23 aña di edat di inisial D.A.K.J.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djabièrnè 23 di desèmber alrededor di 9.30 or di anochi un patruya di polis tabata manehá riba Kaminda Jato Bako den direkshon pa atendé ku un notifikashon ku a drenta sentral di polis, na momentu ku un outo a keda sin duna preferensia i a kausa un aksidente. E outo di polis a bin dal den e outo. Un kòntròl pa invesitigá e motibu di e violashon di regla di tráfiko a konstatá ku e shofùr tabata bou di influensia di alkohòl. A detené un hòmber di 53 aña di edat di insial R.J.G.C.

Ladronisia di un vehikulo

Riba djabièrnè 23 desèmber alrededor di 12.20 or di mardugá polis a risibí keho di ladronisia di un vehíkulo. Ta trata di un Chevrolet TrailBlazer di plata di aña 2007, hòrta riba Bulevar Santa Barbara Abou. Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta pidi un i tur ku tin algun informashon pa tuma kontakto via e-mail: politie@politiecn.com, telefónikamente via e liña general: +599 715 8000 òf via e liña di tep (anónimo): 9310, òf bini warda di polis na Boneiru riba kaya Libertador Simon Bolivar #4.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Den oranan di mardugá riba djaweps 22 di desèmber un detenshon a tuma lugá riba Kaya Caribe pa manehá bou di influensia i no kumpli ku instrukshon di polis. Agentenan polisial a para e shofùr di un vehíkulo pa motibu ku esaki tabata manehá di manera sospechoso. Durante e kòntròl, agentenan a pidi pa mira e dokumentashon nesesario i e shofùr a ninga i bira verbalmente agresivo kontra polis. Despues di e echo, e shofùr a resistí kontra su aresto i agentenan a haña nan mes obligá pa detené e sospechoso hasiendo uso di forsa físiko. Kontrol adishonal a konstatá ku e shofùr tabata manehá bou di influensia di alkohòl. A detené un hòmber di 41 aña di edat di inisial O.T.M.

Detenshon pa manehá bou di influensia despues di un Hit & Run

Riba djaluna 19 di desèmber alrededor di 12.15 or di mardugá un hit & run a tuma lugá riba Kaya Nikiboko Zuid. Dos vehíkulo a dal den otro i un di e shofùrnan a sigui kore. Shofùr di e otro vehíkulo a disidí di persiguí e vehíkulo ku a hui i a informá polis di e situashon ora tur dos outo a stòp di kore. A detené e shofùr di e outo ku a hui, un hòmber di 36 aña di edat di inisial A.A.H.S., pa motibu di kore bou di influensia di alkohòl. Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta konsehá públiko pa nan mesun seguridat pa no realisá un persekushon den situashonnan manera esaki. Bo por trese bo mes i otronan den peliger. Purba nota un deskripshon di e shofùr, i si ta posibel nota e plachi di number, bèl polis i keda warda pa asistensia na e sitio.

Boto sospechoso ku droga interseptá (REPiTISHON KOMUNIKADO DI WARDAKOSTA)

Ayera, 17 di desèmber, den oranan di atardi Wardakosta a detektá un boto sospechoso bayendo den direkshon di Kòrsou. Sentro di Operashon Maritimo (MOC) a lansa avion Dash inmediatamente pa lokalisá e boto i a manda e boto di patruya Metal Shark-01 pa hasi e intersepshon. Miéntras ku e boto sospechoso a kambia direkshon i a kuminsá bai e kosta sùit di Boneiru.

E tim Multidisiplinario Maritimo Hub Boneiru (MMHB), un kolaborashon entre KPCN, KMAR, OLB, KWCarib i Douane pa mantené e fronteranan marítimo di Boneiru seif pa medio di un planifikashon konhunto, a manda e boto di patruya di Douane, ku un patruya di Wardakosta abordo, pa yuda ku e intersepshon. A hasi uso di esaki pa promé biaha i a resultá eksitoso despues di e promé biaha. Despues di un persekushon den awanan teritorial di Boneiru, Wardakosta a disidí di tira riba e motor di e boto pa paga esaki. Duoane i Wardakosta a determiná ku e boto tabata kontené supstansianan probablemente narkótiko. E MS-01 a trese e boto sospechoso na e kosta di Boneiru.

Na momentu ku e boto a yega kosta di Boneiru, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) a kuminsá un investigashon lokual a konfirmá ku enberdat ta trata di supstansia narkótiko. A konfiská un kantidat di 1280 kg di kokaina i a destruí esaki inmediatamente. A detené kuater persona en konekshon ku e kaso aki. Un hòmber di 29 aña di edat ku inisial R.G., un hòmber di 52 aña di edat ku inisial R.A.G., un hòmber 39 aña di edat ku inisial J.R. i un hòmber di 45 aña di edat ku inisial A.V. E kaso ta bou di investigashon.

Detenshon pa menasa i destrukshon

Riba djasabra 17 di desèmber alrededor 10.25 or di mainta un detenshon a tuma lugá riba Kaya J.G. Hernandez pa motibu di menasa i destrukshon. Promé ku e detenshon a tuma lugá, sentral di polis a risibí notifikashon di un sospechoso ku lo a menasá un persona, destruí su propiedat i despues bai. Polis a kuminsá búskeda inmediatamente i a enkontrá i detené e sospechoso, un hòmber di 37 aña di edat di inisial L.V.P.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djasabra 17 di desèmber alrededor di 4.15 or di atardi un detenshon a tuma lugá riba Kaya Libertador Simon Bolivar. Shofùr di un vehíkulo tabata manehá di manera sospechoso dilanti di warda di polis. Durante e kòntròl, e shofùr a resultá ta bou di influensia di alkohòl. A detené un hòmber di 20 aña di edat di inisial L.G.R.T.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djasabra 17 di desèmber alrededor di 2.30 or di mardugá un detenshon a tuma lugá riba Kaya International pa motibu di manehá bou di influensia di alkohòl. Durante un patruya general, agentenan a para un motersaikel ku dos persona di kual unu no tabata tin un hèlm bisti. Durante e kòntròl e shofùr di e motersaikel a resultá ta bou di influensia di alkohòl. A detené un muhé di 18 di edat di inisial C.M.C.V.E.

Aksidente ku resultado mortal

Riba djabièrnè 16 di desèmber alrededor di 7 or di mainta un aksidente a tuma lugá entre un outo i un siklista riba Kaya Carlos A. Nicolaas. Ambulans a transportá e siklista pa hospital pa tratamentu médiko. E siguiente dia, djasabra 17 di desèmber, e siklista, un hòmber di 66 aña di edat di inisial M.J.W. nase na Boneiru, a fayesé. E kaso ta bou di investigashon.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djaweps 15 di desèmber alrededor di 10 or di anochi un aksidente a tuma lugá riba Kaya Hermandad. Shofùr di un outo a pèrdè kontrol di su outo i a terminá den un roi. Durante e kòntròl e shofùr a resultá ta bou di influensia di alkohòl. A detené un hòmber di 39 aña di edat di inisial E.R.B.R.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djaweps 15 di desèmber alrededor di 7.50 or di anochi un detenshon a tuma lugá na Hanchi Amboina durante un kòntròl di tráfiko. Durante e kòntròl aki, shofùr di un vehíkulo no tabatin reibeweis i dokumento di seguro bálido i a resultá ta bou di influensia di alkohòl. Mas investigashon a konstatá ku e shofùr no tabata por a mustra un pèrmit òf prueba di residensia bálido. A detené un hòmber di 42 aña di edat di inisial M.R.M.N. pa manehá bou di influensia di alkohòl i a dun’e un but pa e echo ku e no por a mustra e dokumentashon nesesario. E kaso ta bou di investigashon na e departamento di servisio pa ekstranhero di KPCN.

Aksidente riba Kaminda di Rincon

Riba djamars 13 di desèmber, alrededor di 7 or di anochi un aksidente a tuma lugá riba kaminda di Rincon. Un trùk ku tabata transportá mashin di asfalt tabata kore di Rincon bai Playa. Un outo ku tabata kore den direkshon kontrali a bin dal den e trùk i e outo a keda duars riba kaya. Un di tres vehíkulo a bini dal den e outo aki. Despues di e aksidente tabatin vários personanan ku a keda pega den e outo. Brantwer a logra saka e personanan for di den e outo i a transportá tur dos shofùr pa hòspital pa tratamentu médiko.

Sambuyadó a haña su mes den problema

Riba djaluna 12 di desèmber alrededor di 4.45 di atardi sentral di polis a risibí notifikashon di un sambuyadó ku a haña su mes den problema riba Bulevard Julio A. Abraham. Na momentu ku polis a yega, un siudadano tabata duna e sambuyadó promé ousilio i un agente a tuma e reanimashon over te na momentu ku personal di ambulans a yega na e sitio. Apesar di tur e intentonan di reanimashon, e víktima a fayese. Ta trata di un hòmber di 76 aña di edat di inisial H.V.D.P.

Detenshon pa menehá bou di influensia

Riba djaluna 12 di desèmber alrededor di 12.44 or di mardugá un detenshon a tuma lugá riba Kaya Grandi. Durante un patruya general agentenan polisal a stòp un outo pa motibu ku esaki tabata manehá sin lus. Durante e kòntròl a resultá ku e shofùr di e outo tabata bou di influensia di alkohòl. A detené un hòmber di 19 aña di edat di inisial J.C.V.D.M.

Detenshon pa violashon di Lei di Opio BES

Riba djadumingu 11 di desèmber alrededor di 12.35 or di mardugá un detenshon a tuma lugá riba Kaya International. Durante un patruya general, agentenan polisial a enkontrá un motorsiklista ku tabata manehá sin hèlm den via kontrali. E motorsiklista a ignorá señal di polis pa stòp i a sigui kore. Despues di un persekushon, polis a alkansá e motorsiklista i a hasi un kòntròl. Durante kual nan a enkontrá suptansianan presumiblemente narkótiko. A detene un homber di 20 aña di edat di inisial K.I.R. pa violashon di Lei di Opio BES i a dun’e un but pa e diferente violashonan di tráfiko ku ela komete.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djasabra 10 di desèmber alrededor di 4.30 or di atardi un aksidente a tuma lugá entre dos outo riba Kaya Korona. Na momentu ku polis a yega na e sitio nan a realisá un kòntòl ku a konstatá ku un die shofùrnan tabata manehá bou di influensia di alkohòl. A detené un homber di 34 aña di edat di inisial Y.I.V.N.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djaweps 8 di desèmber alrededor di 8.15 or di anochi un aksidente entre dos outo a tuma lugá na Hanchi Amboina. Kòntròl despues di e aksidente a konstatá ku un di e shofùrnan tabata manehá bou di influensia di alkohòl. A detené un hòmber di 75 aña di edat di inisial I.O.W. pa manehá bou di influensia i a duna e shofùr un prohibishon di manehá pa 24 ora.

Detenshon pa ladronisia

Riba djamars 6 di desèmber alrededor di 1.30 or di atardi Kuerpo Polisial Hulanda Karibense a risibí keho di ladronisia di un telefòn. E investigashon di polis a dirigí na imágen di vidio di e momentu ku e ladronisia a tuma lugá. Pa medio di e imágen di vidio, polis por a identifiká e sospechoso. A detené un hòmber di 53 aña di edat di inisial J.C.N.A.

Bisiñanan preokupá ta yuda un persona den nesesidat

Riba djamars 6 di desèmber alrededor di 9.10 or di mainta sentral di polis a risibí notifikashon di bisiñanan preokupá pa nan bisiña ku nan no mira den basta tempu. Na momentu ku agentenan a yega na e sitio, nan a bati na porta pero nan no a risibí kontesta. Nan por a skucha zonido ku tabata indiká ku tabatin un persona probablemente den un situashon di emergensia. E agentenan a disidí di dal e porta abou i a enkontrá e víktima den estado krítiko. Ambulans a yega na e sitio i a duna e persona promé ousilio i transport’e pa hòsital pa tratamentu médiko.

Intento di atrako

Den oranan di mainta di djamars 6 di desèmber un intento di atrako a tuma lugá na un toko situa riba Kaya Avelino (Abechi) Cecilia. Un persona a drenta e negoshi ku su kara tapá i un machete i a purba saka sèn for di den e kaha. E intento a faya i e sospechoso a kore bai. E kaso ta bou di investigashon.

Detenshon pa maneha bou di influensia

Riba djaduming 4 di desèmber alrededor di 8.40 di anochi un aksidente a tuma lugá entre dos outo riba Kaya Korona. Dos vehíkulo a dal frontal den otro. Un di e shofùrnan a keda heridá durante e aksidente i agentenan stabilis’é miéntras personal di ambulans a yega. Un analisis di rosea a demostrá ku e shofùr heridá tabata bou di influensia di alkohòl na momentu di e aksidente. A detené un hòmber di 56 aña di edat di inisial D.K.G.K.

Vehíkulo ta resulta den roi

Riba djasabra 3 di desèmber, alrededor di 5.40 or di atardi un aksidente a tuma lugá riba Bulevar E.E.G. Pa motibu deskonosí shofùr di un outo a pèrdè kòntròl riba su vehíkulo i bai resultá den un roi. Ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van de maand van december: van donderdag 1 december tot en met donderdag 29 december

Huiszoekingen in Antriol en Nort di Saliña

Op woensdag 28 december omstreeks 14.20 uur heeft het Korps Politie Caribisch Nederland twee huiszoekingen verricht in twee verschillende woningen in de wijken van Antriol en Nort di Saliña. Die in verband staan met twee zaken betreffende overtreding van de vuurwapenwet BES. Twee mannen, een 18-jarige met initialen I.A.D. en een 29-jarige met initialen R.A.S. zijn aangehouden.

Aanhouding vanwege overtreding van de Opiumwet BES

Op dinsdag 27 december vond omstreeks 22.10 uur een aanhouding plaats op de Kaya Papa Cornes. Tijdens een algemene controle troffen politieagenten een verdachte vermoedelijk in het beziet van verdovende middelen. Een 44-jarige man met initialen J.J.G.R. is aangehouden op het overtreden van de Opiumwet BES.

Aanhouding vanwege het rijden onder invloed

Op dinsdag 27 december vond omstreeks 20.42 uur een aanhouding plaats op de Hanchi Amboina. Na een aanrijding tussen twee voertuigen heeft de politie een controle uitgevoerd waaruit bleek dat een van de bestuurders onder invloed van alcohol was. Een 49-jarige man met initialen R.J.Z.V. is aangehouden.

Inbraak in een woning

Op maandag 26 december omstreeks 23.42 uur kreeg het Korps Politie Caribisch Nederland aangifte van een inbraak in een woning op de Kaya Grandi. De buit betrof een iPad, Bluetooth Speakers en diverse sieraden. Onderzoek in de zaak loopt.

Inbraak in een toeristenaccommodatie

Op maandag 26 december omstreeks 18.40 uur kreeg het Korps Politie Caribisch Nederland aangifte van een inbraak in een toeristenaccommodatie te Punt Vierkant. De buit betrof een televisie en beddenlaken. Onderzoek in de zaak loopt.

Aanhouding vanwege het rijden onder invloed

Op zondag 25 december vond omstreeks 23.30 uur een aanrijding plaats op de Kaya Nikiboko Zuid. De bestuurder van een auto is tegen een afrastering aangereden. Uit nader onderzoek bleek de bestuurder onder de invloed van alcohol te zijn. Een 60-jarige man met initialen A.D.M.C. is aangehouden.

Hit & run met dodelijke afloop

Op zondag 25 december vond omstreeks 6 uur een hit & run plaats op de Kaya Korona. Een auto heeft een fietser aangereden en is doorgereden. De fietser, een 41-jarige man met initialen P.J.V.B. geboren te Nederland, is ter plaatse overleden. De politie heeft onmiddellijk een onderzoek gestart en riep de verdachte via een bericht aan de pers op om zich aan te melden op het politiebureau. Later, op dezelfde dag, kwam de verdachte zich melden op het bureau. Een 32-jarige man met de initialen E.M.T. is aangehouden vanwege doodslag, dood door schuld, zwaar lichamelijk letsel en doorrijden na ongeval. Onderzoek in de zaak is nog gaande.

Nader onderzoek wees uit dat er tijdens de aanrijding een bijrijder in de auto zat. Het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Caribisch Nederland verzoeken deze bijrijder zich te komen melden op het politiebureau op Bonaire, Kaya Libertador Simon Bolivan #4. Update: Het onderzoek is nog gaande en op orde van de rechter-commissaris zal de verdachte langer ter beschikking van justitie blijven terwijl het onderzoek loopt.

Aanhouding vanwege het rijden onder invloed

Op zaterdag 24 december vond omstreeks 16.30 uur een aanrijding plaats tussen een pick-up en een gezinsauto bij Hanchi Amboina. De bestuurder van de pick-up verloor de controle over zijn voertuig en botste tegen de gezinsauto. Een ambulance vervoerde de drie personen in de gezinsauto naar het ziekenhuis voor medische behandeling. De bestuurder van de pick-up, een 39-jarige man met initialen A.E.T.T., is aangehouden vanwege het rijden onder de invloed.

Aanhouding vanwege diefstal

Op zaterdag 24 december omstreeks 13.30 kreeg de centrale meldkamer melding van een inbraak op een toeristenaccommodatie op de E.E.G. Boulevard. De verdachte heeft verschillende juwelen meegenomen. Een 26-jarige vrouw met initialen D.A.D.S.J. is aangehouden in verband met deze zaak. Onderzoek in de zaak loopt.

Aanhouding vanwege het rijden onder invloed

Op zaterdag 24 december omstreeks 02.15 uur merkte een politiepatrouille dat iemand op een verdachte manier op een scooter reed op de E.E.G. Boulevard tijdens een algemene surveillance. Na een controle, bleek de bestuurder onder invloed van alcohol te zijn. Een 23-jarige man met initialen D.A.K.J. is aangehouden.

Aanhouding vanwege het rijden onder invloed

Op vrijdag 23 december omstreeks 21.30 uur reed een politiepatrouille op de Kaminda Jato Bako richting een melding toen een auto verzuimde voorrang te verlenen. Als gevolg hiervan botste de politieauto tegen deze auto. Uit een controle naar aanleiding van de overtreding bleek dat de bestuurder onder invloed van alcohol was. De bestuurder, een 53-jarige man met initialen R.J.G.C., is hierop vervolgens aangehouden.

Diefstal van een motorvoertuig

Op vrijdag 23 december werd er omstreeks 12.20 uur aangifte gedaan vanwege diefstal van een motorvoertuig. Het gaat om een zilveren Chevrolet TrailBlazer van het jaar 2007 die op de Boulevard Santa Barbara Abou werd gestolen. Het Korps Politie Caribisch Nederland vraagt eenieder met informatie contact op te nemen via e-mail: politie@politiecn.com, telefonisch via de algemene lijn +599 715 8000 of via de tiplijn (anoniem): 9310, of naar het politiebureau van Bonaire te komen op Kaya Libertador Simon Bolivar #4.

Aanhouding vanwege het rijden onder invloed

In de nachtelijke uren van donderdag 22 december, heeft een aanhouding plaatsgevonden op Kaya Caribe vanwege rijden onder de invloed en geen gehoor geven aan instructies van de politie. Politieagenten hadden de bestuurder van een voertuig gestopt wegens verdacht rijgedrag. Tijdens de controle vroegen de agenten om de benodigde rijdocumenten in te zien, de bestuurder weigerde en werd verbaal agressief. Daarnaast verzette de bestuurder zich tegen zijn aanhouding. Agenten moesten de verdachte met geweld aanhouden. Nader onderzoek wees uit dat de bestuurder onder invloed reed. De 41-jarige man met initialen O.T.M is aangehouden.

Aanhouding vanwege het rijden onder invloed na hit & run

Op maandag 19 december vond omstreeks 00.15 uur een hit & run plaats op de Kaya Nikiboko Zuid. Twee voertuigen zijn tegen elkaar gebotst en een van de partijen is weggereden. De bestuurder van het andere voertuig besloot de vluchtende voertuig te achtervolgen en bracht de politie in kennis toen beide voertuigen uiteindelijk tot stilstand kwamen. De bestuurder van de vluchtende auto, een 36-jarige man met initialen A.A.H.S., is aangehouden vanwege rijden onder de invloed. Het Korps Politie Caribisch Nederland wil het publiek voor hun eigen veiligheid adviseren om in dit soort situaties geen achtervolging in te zetten, u kunt uzelf en anderen in gevaar brengen. Probeer een beschrijving van de auto en de bestuurder te noteren, en indien mogelijk een kentekennummer, bel de politie en blijf ter plaatse wachten op assistentie.

Verdachte vaartuig met drugs onderschept (HERHALLING PERSBERICHT KUSTWACHT)

Op zaterdag, 17 december, in de late middaguren heeft de Kustwacht een verdacht vaartuig dat richting Curaçao voer gedetecteerd. Het Maritiem Operatie Centrum (MOC) heeft onmiddellijk de Dash vliegtuig gelanceerd om het vaartuig te lokaliseren en de Metal Shark-01 patrouilleboot uitgestuurd om de interceptie uit te voeren. Inmiddels was het verdachte vaartuig van richting veranderd en voer richting de zuidelijke kust van Bonaire.

De Multidisciplinaire Maritiem Hub Bonaire (MMHB), een samenwerking tussen het KPCN, KMAR, OLB, KWCarib en Douane om door gezamenlijke planning de maritieme grenzen van Bonaire veilig te houden, heeft vervolgens de Douane patrouilleboot uitgestuurd, met een Kustwacht patrouille aan bord, om te helpen bij de interceptie. Die werd voor het eerst gebruikt en was succesvol in de eerste poging. Na een achtervolging in de territoriale wateren van Bonaire besloot de Kustwacht om gericht te schieten op de motoren van het vaartuig om deze uit te schakelen. Zij stelden vast dat het vaartuig vermoedelijk verdovende middelen vervoerde. Het verdachte vaartuig is daarna door de MS-01 naar de kust van Bonaire opgebracht.

Zodra het vaartuig bij de kust was aangekomen, heeft Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) een onderzoek ingesteld waaruit bleek dat het daadwerkelijk om verdovende middelen ging. Een hoeveelheid van 1280 kg cocaïne werd in beslag genomen en onmiddellijk vernietigd. Er werden vier personen aangehouden in verband met deze zaak. Een 29-jarige man met initialen R.G., een 52-jarige man met initialen R.A.G., een 39-jarige man met initialen J.R. en een 45-jarige man met initialen A.V. Onderzoek in de zaak loopt.

Aanhouding vanwege bedreiging en vernieling

Op zaterdag 17 december vond omstreeks 10.25 uur een aanhouding plaats op de Kaya J.G. Hernandez vanwege bedreiging en vernieling. Hiervoor kreeg de centrale meldkamer een melding van een verdachte die de melder in zijn eigen huis zou hebben bedreigd, zijn eigendom zou hebben vernield en vervolgens zou zijn vertrokken. De politie is onmiddellijk op zoek gegaan naar de verdachte en heeft de 37-jarige man met initialen L.V.P. gevonden en aangehouden.

Aanhouding vanwege het rijden onder invloed

Op zaterdag 17 december vond omstreeks 04.15 uur een aanhouding plaats op de Kaya Libertador Simon Bolivar. Een bestuurder toonde verdacht rijgedrag voor het politiebureau. Na een controle bleek de bestuurder onder invloed van alcohol te zijn. Een 20-jarige man met initialen L.G.R.T. is aangehouden.

Aanhouding vanwege het rijden onder invloed

Op zaterdag 17 december vond omstreeks 02.30 uur een aanhouding plaats op de Kaya International vanwege het rijden onder invloed van alcohol. Tijdens een algemene patrouille hebben agenten een motorfiets met twee personen waarvan een zonder een helm op reed gestopt. Gedurende de controle bleek de bestuurder van de motorfiets onder invloed te zijn van alcohol. Een 18-jarige vrouw met initialen C.M.C.V.E. is aangehouden.

Aanrijding met dodelijke afloop

Op vrijdag 16 december vond omstreeks 07.00 uur een aanrijding plaats op de Kaya Carlos A. Nicolaas. De bestuurder van een auto botste tegen een fietser. De fietser is naar het ziekenhuis vervoerd voor medische behandeling. De volgende dag, op zaterdag 17 december, is de fietser, een 66-jarige man met initialen M.J.W. geboren te Bonaire, overleden. Onderzoek loopt.

Aanhouding vanwege het rijden onder invloed

Op donderdag 15 december vond omstreeks 22.00 uur een eenzijdige aanrijding plaats op de Kaya Hermandad. De bestuurder van een auto verloor de beheersing over zijn voertuig en is in een sloot beland. Tijdens de controle achteraf, bleek de bestuurder onder de invloed van alcohol te zijn. Een 39-jarige man met initialen E.R.B.R. is aangehouden.

Aanhouding vanwege het rijden onder invloed

Op donderdag 15 december vond omstreeks 19.50 uur een aanhouding plaats op de Hachi Amboina tijdens een verkeerscontrole. De bestuurden van het voertuig die gecontroleerd werd was niet in bezit van een van een geldig rijbewijs, verzekeringsbewijs en bleek onder invloed van alcohol te zijn. Uit nader onderzoek bleek dat de verdachte geen geldig verblijfbewijs of vergunning kon tonen. De 42-jarige man met initialen M.R.M.N. is aangehouden vanwege het rijden onder de invloed en is verder bekeurd vanwege het niet kunnen tonen van de benodigde rijdocumenten. De zaak is overgedragen aan de vreemdelingendienst afdeling van het KPCN.

Aanrijding op de Kaminda di Rincon

Op dinsdag 13 december vond omstreeks 19.00 uur een aanrijding plaats op de Kaminda di Rincon. Een vrachtwagen die een asfalt machine vervoerde reed vanuit Rincon richting Playa. Een auto die in de tegengestelde richting reed, verloor de beheersing over zijn stuur en botste tegen de vrachtwagen en is daardoor dwars op de weg beland. Een derde voertuig botste vervolgens tegen de auto die dwars op de weg stond. Na de aanrijdingen, zaten er meerdere personen vast in een van de auto’s. Het Brandweer Korps Caribisch Nederland heeft de personen uit de auto kunnen halen en de twee bestuurders van de auto’s zijn beide met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor medische behandeling.

Duiker in de problemen op de Boulevard Julio A. Abraham

Op maandag 12 december omstreeks 16.45 uur kreeg de centrale meldkamer melding van een duiker in de problemen op de Boulevard Julio A. Abraham. Op het moment dat de politie arriveerde was een burger bezig met het verlenen van eerste hulp aan het slachtoffer en een agent heeft het spoedig overgenomen tot dat het ambulancepersoneel ter plaatse was gekomen. Ondanks de vele reanimatiepogingen is het slachtoffer overleden. Het gaat om een 76-jarige man met initialen H.V.D.P.

Aanhouding vanwege het rijden onder invloed

Op maandag 12 december vond omstreeks 00.44 uur een aanhouding plaats op de Kaya Grandi. Politieagenten hebben tijdens een algemene patrouilledienst een bestuurder gestopt omdat deze zonder verlichting reed. Tijdens de controle bleek de bestuurder onder invloed te zijn van alcohol. Een 19-jarige man met initialen J.C.V.D.M. is aangehouden.

Aanhouding vanwege overtreding van de Opiumwet BES

Op zondag 11 december omstreeks 00.35 uur vond een aanhouding plaats op de Kaya International. Politieagenten troffen tijdens een algemene patrouille de bestuurder van een motorfiets aan die zonder helm op in de verkeerde richting reed. De bestuurder negeerde de stoptekens van de politie en reed door. Na een korte achtervolging haalde de politie de bestuurder in en voerde een controle uit. Bij de controle troffen agenten vermoedelijk verdovende middelen aan. De 20-jarige man met initialen K.I.R. werd aangehouden voor overtreding van de Opiumwet en is bekeurd voor de diverse verkeersovertredingen.

Aanhouding vanwege het rijden onder invloed

Op zaterdag 10 december vond omstreeks 16.30 uur een aanrijding plaats tussen twee auto’s op de Kaya Korona. Eenmaal ter plaatste verrichte de politie een controle waaruit bleek dat een van de bestuurders onder invloed van alcohol was. Een 34-jarige man met initialen Y.I.V.N. is aangehouden.

Aanhouding vanwege het rijden onder invloed

Op donderdag 8 december vond omstreeks 20.15 uur een aanrijding plaats tussen twee auto’s op de Hanchi Amboina. Nadere controle toonde dat een van de bestuurders onder invloed van alcohol was. Een 75-jarige man met initialen I.O.W. was aangehouden vanwege het rijden onder invloed en ontving een rijverbod voor meer dan 24 uur.

Aanhouding vanwege diefstal

Op dinsdag 6 december omstreeks 13.30 uur ontving het Korps Politie Caribisch Nederland aangifte van een gestolen telefoon. Het politieonderzoek leidde tot videobeelden van het moment van de diefstal waarop de verdachte kon worden geïdentificeerd. Een 53-jarige man met initialen J.C.N.A. is aangehouden vanwege diefstal op vrijdag 9 december.

Bezorgde buren helpen iemand in nood

Op dinsdag 6 december omstreeks 09.10 uur kreeg de centrale meldkamer melding van bezorgde buren die hun buurvrouw al enige tijd niet hadden gezien. Eenmaal ter plekke, klopte de agenten op de deur maar kreeg geen antwoord, wel hadden ze geluiden gehoord die aangaven dat er wellicht iemand in nood was. De agenten sloegen de deur in en troffen het slachtoffer in kritieke toestand in de woning aan. De ambulance ter plaatse, verleende de persoon hulp en vervoerde deze naar het ziekenhuis voor medische behandeling.

Poging tot overval

In de ochtenduren van dinsdag 6 december vond een poging tot overval plaats in een ‘toko’ op de Kaya Avelino (Abechi) Cecilia. Een persoon kwam de zaak binnen met een bedekt gezicht en een machete en probeerde geld uit de kassa te halen. De poging mislukte en de verdachte rende weg. Zaak wordt onderzocht.

Aanhouding vanwege het rijden onder invloed

Op zondag 4 december vond omstreeks 20.40 uur een aanrijding plaats tussen twee voertuigen op de Kaya Korona. De twee voertuigen zijn frontaal tegen elkaar gebotst. Een van de bestuurders raakte bij het ongeval gewond en agenten stabiliseerden de bestuurder terwijl de ambulance arriveerde. Uit de ademanalyse bleek de bestuurder onder invloed van alcohol te zijn. Een 56-jarige man met initialen D.K.G.K. is aangehouden wegens het rijden onder invloed van alcohol.

Voertuig beland in een rooi

Op zaterdag 3 december vond omstreeks 17.40 uur een aanrijding plaats op de E.E.G. Boulevard. Om onbekende redenen verloor de bestuurder de beheersing over zijn voertuig en belandde in een rooi. Een ambulance vervoerde de bestuurder naar het ziekenhuis voor medische behandeling.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.