BREAKING NEWS: MINISTER KU NO TIN NI ALMA NI KURASON PA SU KOMUNIDAT

Hopi isolente i insolito ku un persona ku a wordu skohe pa pueblo, un minister ku supuestamente tei pa traha pa su pueblo ta laga sa ku “boso mes bai drecha boso kaya”.

Tin outomobilista ku ta pasa den e kaya i no sa unda e burakunan ta dor ku nan ta bou di awa i ta kirba punta di ass, dobla riem, perde bumper dilanti, dobla oil pan i ora bel of bai reklama un ke otro na VVRP tin ku tende “Bo no a mira e buraku i ku ta pa malu bo a kore pasa den”,ย i no papia mes ku ora outomobilistanan ku suv pasa ku velosidat haltu ta muha tur otro hende ku ta trafika den serkania.

Den pasado Minister ta duna ok pa uza asvalt mediokre ku a wordu kita for di Zeelandia sin e kalidat nesesario bin pone den Granaatappelweg Dominguito ku a krea mas buraku grandi paso e asvalt no tin kalidat mas pa mara komo un kaminda.

Un duele mira kon suidadano empresarionan ku ta pagado di belasting mes tin ku (kumpra) paga pa grijs (ku ta karu i ta djis un poko grijs por kumpra) nan mes i ku sodo di nan frenta i un skop den man tin ku purba drecha e kaya un ku gobiernu ta neglisha i of ta tira santu den wowo di pueblo dor di hasi un trabou mediokre dijs pa bisa “ATA MI A DRECHA E i MI NO POR YUDA KU ELA BOBLE DAร‘A ATROBE.

Si bisa ku nan tin tempu pa tira falta riba gabinete i of sinta kanga saya ku otro, nos ta malu. Pueblo ta sufri i boso ta gasta tempu i miones pa sinta kulpa otro gobiernu i of otro gabinete.

BOSO PUEBLO, BOSO KOMUNIDAT TA SKLAMA PA BOSO YUDANSA I BOSO TA MANDA NOS BAI DRECHA KOS KU TA BOSO TA OBLIGA NA DRECHA !!!!

FOEI MINISTER ……… FOEI!!!