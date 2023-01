Inflatie daalt op Bonaire, blijft stabiel op Sint Eustatius en Saba

In het vierde kwartaal van 2022 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 8,1 procent duurder dan een jaar eerder. In het derde kwartaal was de inflatie 12,2 procent. De afname in het vierde kwartaal is in belangrijke mate toe te schrijven aan de subsidie op het vastrecht voor elektriciteit die inging per 1 november 2022. Dit meldt het CBS op basis van de consumentenprijsindex Caribisch Nederland.

Op Sint Eustatius stegen de prijzen op jaarbasis met 9,1 procent in het vierde kwartaal van 2022. In het derde kwartaal was dit 9,0 procent. De lichte stijging op Sint Eustatius is vooral toe te schrijven aan de prijsstijgingen voor voeding.

Op Saba bleef de inflatie gelijk, zowel het derde als vierde kwartaal stegen de consumentenprijzen met 9,7 procent. De prijzen voor voeding en producten voor onderhoud en reparatie van de woning waren een stuk duurder dan een jaar eerder. De dalende prijs voor benzine had een drukkend effect op de inflatie.

Prijzen daalden op Bonaire met 1,9 procent ten opzichte van vorig kwartaal

Ten opzichte van het derde kwartaal van 2022 daalden de prijzen op Bonaire in het vierde kwartaal met 1,9 procent. Deze daling wordt met name veroorzaakt door de subsidie op het vastrecht elektra per 1 november 2022. De benzineprijzen zijn dit kwartaal met 8,6 procent gedaald ten opzichte van vorig kwartaal.

De prijzen voor voedingsmiddelen stegen in het vierde kwartaal met 2,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder.

Prijzen stegen op Sint Eustatius en Saba met 0,9 procent ten opzichte van vorig kwartaal

Consumentenprijzen op Sint Eustatius stegen in het vierde kwartaal van 2022 met 0,9 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken zijn dit kwartaal duurder geworden ten opzichte van het derde kwartaal, de prijzen van verse groenten stegen met 11,3 procent.

Op Saba waren consumenten in het vierde kwartaal van 2022 ook gemiddeld 0,9 procent duurder uit in vergelijking met een kwartaal eerder. De prijzen voor voeding en alcoholvrije dranken stegen met 3,5 procent in het afgelopen kwartaal. Ook producten voor onderhoud van de woning stegen in prijs, met 23,5 procent ten opzichte van vorig kwartaal. De prijs voor benzine daalde dit kwartaal met 6,9 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Daarnaast laat personenvervoer door de lucht een prijsdaling zien van 19,6 procent.

Eieren duurder op Sint Eustatius en Saba

Vanaf het tweede kwartaal van 2022 neemt de prijs van eieren aanzienlijk toe. In het vierde kwartaal van 2022 waren de prijzen voor eieren op Sint Eustatius 32 procent en op Saba 7 procent hoger dan een jaar eerder. Op Bonaire bleven de prijzen voor eieren gelijk.

Gemiddelde prijsontwikkeling 2022

In 2022 lag het gemiddelde prijspeil op Bonaire 9,7 procent hoger dan in 2021. Op Sint Eustatius lagen de prijzen 7,7 procent hoger dan in 2021 en op Saba 8,6 procent hoger. Dit heeft op alle eilanden te maken met hogere prijzen voor voeding, vervoer en huisvesting, water en energie.

Voorlopige cijfers

De cijfers over het vierde kwartaal van 2022 en daarmee ook de jaarcijfers over 2022 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het eerste kwartaal van 2023.