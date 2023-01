Minister di Finansa ta asentuá importansia di modernisashon di supervishon di sektor di azar Proyekto di lei LOK spliká detayadamente den SER

WILLEMSTAD, 20 de yanüari 2023 – Minister di Finansa sr. mr. drs. Javier Silvania, dia 20 di yanüari 2023, riba invitashon di Konseho Sosial Ekonómiko (SER) a duna un splikashon ekstenso riba e proyekto di lei ku a ser someté na SER pa konseho dia 15 di desèmber 2022, e asina yamá ontwerplandsverordening op de kansspelen, mihó konosí komo LOK. E proyekto di lei aki tin komo ophetivo prinsipal modernisá e organisashon i regulashon di tur wega di azar na Kòrsou konforme normanan internashonal i asigná un órgano eksperto independiente ku aplikashon di e normanan aki ku ta regulá e tipo di weganan aki i a la bes kombatí i prevení adikshon na wega di plaka.

E proyekto di lei LOK ta duna un kuadro general pa regulá tur wega di azar ku ta ser ofresé na òf for di Kòrsou. Parti integral di LOK ta establesimentu di un outoridat, asina yamá Curaçao Gaming Authority (CGA), pa apliká e regulashonnan den pais.

Minister Silvania a suprayá na SER e importansia di modernisá supervishon di e sektor di weganan di azar.

Dia 28 de mei 2021, SER a saka un konseho ekstenso riba un vershon anterior di LOK.

Minister Financiën benadrukt belang modernisering toezicht op kansspelsector

Wetsvoorstel LOK nader toegelicht in de SER

WILLEMSTAD, 20 januari 2022 – Minister van Financiën mr. drs. Javier Silvania heeft op vrijdag 20 januari 2023, op uitnodiging van de Sociaal-Economische Raad (SER), een nadere toelichting gegeven op het bij de SER op 15 december 2022 aanhangig gemaakte adviesverzoek met betrekking tot de ontwerplandsverordening houdende regels betreffende kansspelen (Landsverordening op de Kansspelen, afgekort als LOK). Het wetsvoorstel strekt ertoe de organisatie van kansspelen op Curaçao te reguleren volgens internationale standaarden, te moderniseren en een onafhankelijke deskundige instantie te belasten met de handhaving van regels die kansspelen reguleren en gokverslaving bestrijden en voorkomen.

De LOK is opgezet als een raamwerk voor de regulering van alle kansspelen die in of vanuit Curaçao worden aangeboden. Integraal onderdeel daarvan vormt de oprichting van een kansspelautoriteit, genaamd Curaçao Gaming Authority (CGA), die uitvoering moet geven aan de landsverordening.

Minister Silvania benadrukte bij de SER het belang van modernisering van het toezicht op de kansspelsector ter verbetering van het internationale imago van Curaçao als (online) gambling jurisdictie.

In 2021 heeft de SER reeds uitvoerig geadviseerd over een eerdere ontwerpversie van de LOK. Die versie verschilde beduidend van de huidige.

Finance minister stresses importance of modernizing supervision of gaming sector

Bill LOK explained in more detail in the SER

WILLEMSTAD, January. 20, 2022 – On Friday, Jan. 20, 2023, at the invitation of the Social and Economic Council (SER) of Curaçao, Minister of Finance Mr. Drs. Javier Silvania gave a further explanation of the request for advice submitted to the SER on December, 15, 2022, regarding the draft national ordinance containing rules regarding games of chance (Landsverordening op de Kansspelen, abbreviated as LOK) according to international norms and standards. The bill seeks to modernize the organization of gambling in Curaçao and entrust an independent expert body with the enforcement of rules that regulate gambling and combat and prevent gambling addiction.

The LOK is designed as a framework for the regulation of all games of chance offered in or from Curaçao. An integral part of this is the establishment of a gaming authority called the Curaçao Gaming Authority (CGA) to implement the country’s ordinance.

Minister Silvania stressed to the SER the importance of modernizing the supervision of the gaming sector to improve Curaçao’s international image as an (online) gambling jurisdiction and ensuring that the local economy benefits from the sector.

On May 28, 2021, the SER extensively advised on an earlier draft version of the LOK