Afscheid van Kamerlid Gert-Jan Segers

24 januari 2023

De Tweede Kamer heeft op 24 januari 2023 afscheid genomen van ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers. Hij werd bij zijn afscheid benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp noemde het betrekken van burgers een rode draad van Segers’ werk in de Kamer. “Je werd een belangrijke vertegenwoordiger van het politieke midden waarbij je soms ook je eigen achterban moest confronteren. Dat heb je altijd gedaan door het gesprek aan te gaan. Dat is ook tekenend voor hoe je bent en in het leven staat: in contact staan met de mensen en oog hebben voor elkaar”, zei Bergkamp. Na de afscheidswoorden speldde zij hem het lintje op dat hoort bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Partijleider

Gert-Jan Segers was ruim tien jaar lang Kamerlid voor de ChristenUnie, waarvan meer dan zeven jaar als fractievoorzitter. Op 13 januari maakte hij bekend te stoppen als partijleider en Kamerlid. “Ik heb de kar een tijd kunnen trekken en met jullie steun en de zegen van God zijn we tot hier gekomen”, schreef hij aan zijn achterban. Als voornaamste reden voor zijn vertrek noemde hij dat hij meer tijd wil doorbrengen met zijn gezin. Daarnaast gaf hij ook aan dat het tijd is om ruimte te maken voor een nieuwe partijleider van de ChristenUnie: “Bij leiderschap hoort ook het inzicht dat die rol tijdelijk is.”

Strijd tegen mensenhandel

Als Kamerlid zette Segers zich fel in om mensenhandel en gedwongen prostitutie te bestrijden. Hij maakte samen met de PvdA, de SP en het CDA een initiatiefwet om het misbruik maken van een slachtoffer van mensenhandel strafbaar te maken.