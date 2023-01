Nico Drost beëdigd als ChristenUnie-Kamerlid

25 januari 2023

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft Nico Drost op 25 januari beëdigd als Kamerlid voor de ChristenUnie.

Het Kamerlid uit Rhenen volgt Gert-Jan Segers op, die op 24 januari afscheid nam van de Tweede Kamer. In 2019 zat Drost (1980) al eens als tijdelijke vervanger in de Kamer. Eerder werkte hij als zelfstandig adviseur, met name in de Nederlandse maakindustrie. Ook was Drost actief als fractievoorzitter en gemeenteraadslid namens de ChristenUnie in de gemeenteraad van Rhenen.