DENUNSIA CBCS

Djaweps dia 26 di yanüari 2023, informashon a kuminsá sirkulá ku Banko Sentral di Kòrsou i Sint

Maarten (CBCS) a hasi un denunsia kontra di delitonan penal (inkluso falsifikashon) ku por ta

relashoná ku un òf mas di e partidonan involukrá den e negosiashonnan pa haña un ‘operator’

nobo pa e refineria di Kòrsou.

Djabièrnè 27 di yanüari 2023, Ministerio Públiko a anunsiá ku ni serka Prokurador General ni

serka Fiskal Mayó no tabata tin konosementu di esaki.

Ministerio Públiko, presentemente, por konfirmá ku a risibí un denunsia di CBCS. Siman pasá lo

a entregá un denunsia na Parkèt di Prokurador General, kual no tabata dirigí na Prokurador

General mes sino na un trahadó di e Parkèt. Durante di fin di siman, a notifiká Prokurador General

di e denunsia aki.

Na e momentu aki, Ministerio Públiko lo no duna mas komentario tokante di e denunsia i/òf

kontra di ken esaki ta hasí.

AANGIFTE CBCS

Afgelopen donderdag (26 januari 2023) begon de informatie te circuleren dat door de Centrale

Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) aangifte zou zijn gedaan van strafbare feiten

(waaronder valsheid in geschrifte) welke strafbare feiten in verband kunnen worden gebracht

met één of meerdere partijen die betrokken zijn bij de onderhandelingen om te komen tot een

nieuwe ‘operator’ voor de olieraffinaderij in Curaçao.

Vrijdag 27 januari 2023 heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt dat een dergelijke

aangifte noch bij de Procureur-generaal, noch bij de Hoofdofficier van Justitie bekend was.

Thans kan het Openbaar Ministerie bevestigen dat er een aangifte van CBCS is ontvangen.

Verleden week is er een aangifte ingediend bij het Parket van de Procureur-generaal, welke

aangifte niet gericht was aan de Procureur-generaal, maar aan een medewerker van het Parket.

In het weekeinde is de Procureur-generaal in kennis gesteld van de aangifte.

Het Openbaar ministerie zal op dit moment geen nadere mededelingen doen over de inhoud van

de aangifte en/of tegen wie deze is gericht.