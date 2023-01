De KUKI-award voor de meest geüpdate website tijdens de COVID periode (2020-2022) werd afgelopen donderdag (26 januari) uitgereikt aan Raquel Weisz van Creating Milestones (https://creatingmilestones. today). De award bestond uit een door Rianne Hellings en Ace Suares ontworpen trofee gemaakt van oude computeronderdelen en een voorgeprogrammeerde Micro:bit die onder andere elke vijf minuten de temperatuur aangeeft.

Ongeveer 60 personen volgden de presentatie van Rianne Hellings, websitebouwer en designer van Kuki+Ko, over de sites die in de COVID periode goed gebruik hebben gemaakt van de digitale online mogelijkheden die een website biedt.

Rianne Hellings van Kuki+Ko toonde ongeveer twintig websites die in de COVID periode extra veel informatie publiceerden, gebruik maakten van podcasts of online cursussen aanboden.

Door het grote aantal goed geüpdate websites werden er ‘eervolle vermeldingen’ uitgedeeld aan GreenKidz, Dianne Habraken, Tuzepla, Piscadera Bay Resort en Househub. Ook de Sociaal Economische Raad (SER) die de KUKI-award in 2018 gewonnen heeft kreeg een extra eervolle vermelding, met name omdat alle adviesverzoeken nu online te raadplegen zijn. Ex medewerkster Nayree Doedel, die speciaal uit Nederland overgekomen was, kreeg ook een welverdiende pluim.

Creating Milestones won de award, omdat op deze website in de periode 2020-2022 maar liefst 55 nieuwsartikelen, 4 podcasts, 20 blogs en 5 artikelen geplaatst werden. Mevrouw Raquel Weisz nam de award persoonlijk in ontvangst.

De KUKI-award werd voor de zeventiende keer uitgereikt. Winnaars van vorige jaren zijn: Scouting Antiano, Sociaal-Economische Raad (SER), Fundashon Alton Paas, Carin Cares, 3C Coach Consult, Garnet NV, Hummingbird Feather, KBB, Pelikino, NAAM, KidDocs, Caribbean Filmcom, Motiance Dance School, FAJ + SNAYDP, en Baas Sports.

Kuki+Ko ontwerpt mobielvriendelijke websites met WordPress (open source software voor websites). Wij kijken terug op een fantastische avond, en danken iedereen die heeft meegeholpen aan het tot stand komen van de verschillende projecten en websites.