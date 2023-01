Bernard Landwier, kandidato riba lista di M21 ALGUN PUNTO DI ATENSHON PA E HENDE

Kralendijk 30 yanüari 2023 – Un di e preokupashonnan ku a bati nos isla den e último 13 añanan ta e nivel di bida di un grupo supstansialmente grandi. Rapòrtnan basá riba investigashonnan imparsial a konkluí ku 40% di nos poblashon ta biba den pobresa i ku den esaki tin tambe hende ku ta traha, pero ku nan entrada no ta alkansá pa nan kubri nan obligashonnan finansiero mensualmente.

Faktornan ku ta kousa e pobresa aki banda di e entrada abou ta:

Kosto di koriente i awa haltu Un falta di transporte públiko pagabel Kosto di kombustibel haltu Preis di hürnan di kas, tantu sosial komo privá haltu. Preisnan di kuminda ku ta oumentá en grande sin ningun klase di kòntròl

Ku sosten i konfiansa di e pueblo votadó, mi kier bai dediká mi tempu den Konseho Insular na e 5 puntonan aki ku e lucha pa despues di 4 aña òf hasta promé presentá na pueblo resultadonan konkreto di un maneho riba e kuater arianan ku e propósito pa baha e gastunan aki i tene nan bou di kòntròl. Nos por, basta nos ke.

Salí for di UNION SINDIKAL BONERIANO, no por ta otro ku mi lo duna tur loke mi tin i konvensé mi koleganan polítiko pa ban duna kontenido na e lema di e manife­sta­shon di 5 di mei 2022, esta DIFERENSIA SI, PERO DESKRIMINASHON NO. Boneiru den esaki polítikamente mester papia ku un bos i un mensahe direkshon di Den Haag. Nos energia lo ta pa korigí loke ta inhustu i diskriminatorio kontra nos hendenan i no bringa pa mustra ken a faya. Nos lo boga den esaki pa e posishon aki keda kargá pa tur gremio den nos komunidat i asina Boneiru kompletu papia ku un bos i un mensahe. Lo mi pusha pa bin un konferensia di mesa rondó lokalmente pa asina analisá nos relashon ku Ulanda i den Reino, pero tambe eksplorá nos posibilidatnan den regio i otro partinan di mundu, entre kual Union Oropeo, pero tambe Venezuela, Colombia i Estádos Unídos. Nos ta parti di e region i nos por nifiká algu pa otro na bienestar di nos komunidatnan. Pa chikí ku nos por ta, stratégikamente nos ta bon situá entre Amérika i Oropa i nos lo mester bai hasi mas uso di esaki.

Tambe nos lo bai analisá e responsabilidatnan ku Boneiru mes tin riba nivel laboral i nos lo bai na pèrkurá pa no tin abuso ni eksplotashon di e ser humano na boka di trabou, kaminda nos lo bai duna sindikalismo un lugá importante den nos maneho sosial/laboral. Nos lo traha estrechamente ku e ministerio di asuntunan laboral i sosial pa krea un maneho koherente. Introdukshon di un Penshun General lo ta haltu riba nos agènda. Lo nos promové pa bin ku CAO-nan sektorial, miéntras ku nos lo stimulá pa krea un instituto di formashon pa ku funshonnan den nos industria mas importante te awor kual ta turismo. Pa loke ta “uitzendbureaunan” nos lo bai hiba un maneho severo pa nan kumpli kabalmente ku nos leinan vigente.

Tur loke nos a trese aki ta realisabel i ta realístiko pa ehekutá. Pero pa logr’é nos mester di sosten, apoyo i konfiansa di pueblo en general i di e klase trahadó i su famia en partikular. Nos lema di M21 ta NOS KE NOS POR i ta esei ta e diferensia ku nos kier trese den e ambiente polítiko/gubernamental na Boneiru. E bientu fresku mester supla. E diferensia.

Bernard Landwier.

Bernard Landwier, kandidaat op lijst M21

EEN FRISSE WIND MOET GAAN WAAIEN IN DE BONAIRIAANSE POLITIEK

Kralendijk, 30 januari 2023 – Eén van de zorgen die ons eiland in de afgelopen 13 jaar in zijn greep houdt, is de levensstandaard van een vrij grote groep. Rapporten die gebaseerd zijn op onpartijdige onderzoeken laten zien dat 40% van onze bevolking in armoede leeft en hierbij zijn ook mensen die werken, maar van wie het inkomen niet toereikend is om aan hun maandelijkse financiële verplichtingen te voldoen. De factoren die, naast het lage inkomen, deze armoede veroorzaken, zijn:

1. Hoge kosten van elektriciteit en water.

2. Het ontbreken van betaalbaar openbaar vervoer.

3. Hoge brandstofkosten.

4. Hoge huurprijzen, zowel voor sociale huurwoningen als in de private sector.

5. Absurd stijgende prijzen voor voedingsmiddelen zonder enige vorm van controle.

Met de steun en het vertrouwen van de kiezers, willen wij in de Eilandsraad tijd gaan besteden aan de strijd t.b.v. van deze 5 punten, om na 4 jaar of zelfs eerder concrete resultaten te presenteren aan de bevolking van een beleid dat als doel heeft om deze kosten te verlagen en onder controle te houden. Wij kunnen, als wij maar willen.

Eén stem en één boodschap

Afkomstig uit de UNION SINDIKAL BONERIANO (Bonairiaanse vakbond unie), kan het niet anders dan dat ik alles wat ik in mij heb zal geven om mijn collega’s politici ervan te overtuigen om inhoud te gaan geven aan het motto van de manifestatie van 5 mei 2022, met name: DIFFERENTIATIE WEL, DISCRIMINATIE NIET. Hierbij moet Bonaire zich op politiek niveau met één stem en één boodschap tot Den Haag richten. Onze energie zullen wij aanwenden om datgene wat onrechtvaardig en discriminerend is tegen onze mensen te corrigeren en niet enkel om ons in te spannen om aan te tonen wie fouten heeft gemaakt. Wij zullen ernaar streven dat dit uitgangspunt door alle groepen in onze samenleving gedragen wordt, zodat heel Bonaire met één stem en één boodschap praat. Wij zullen ons hard maken voor een lokale rondetafelconferentie om onze relatie met Nederland en in het Rijk te analyseren, maar ook om onze mogelijkheden in de regio en in andere delen van de wereld, o.a. de Europese Unie, maar ook Venezuela, Colombia en de Verenigde Staten te verkennen. Wij maken deel uit van de regio en wij kunnen iets voor elkaar betekenen ten behoeve van onze gemeenschappen. Hoe klein wij ook mogen zijn, strategisch zijn wij goed gelegen tussen Amerika en Europa en wij zullen hier beter gebruik van moeten gaan maken.

Algemeen pensioen

Ook zullen wij de verantwoordelijkheden die Bonaire zelf heeft op arbeidsniveau gaan analyseren en wij zullen ervoor gaan zorgen dat er geen misbruik en geen uitbuiting van mensen zal plaatsvinden op de werkplek, waar wij het vakbondswezen een belangrijke plaats zullen toekennen in ons arbeids- en sociaal beleid. Wij zullen nauw samenwerken met het Ministerie van Sociale Zaken en Arbeid om een samenhangende beleid te creëren. Het invoeren van een algemeen pensioen staat hoog op onze agenda. Wij zullen sectorale CAO’s aanmoedigen, terwijl wij het creëren van een opleidingsinstituut zullen stimuleren voor functies in onze belangrijk¬ste industrie, het toerisme. Voor wat betreft uitzendbureaus zullen wij een streng beleid gaan voeren, zodat zij zich aan onze geldende wetgeving houden.

Frisse wind

Alles wat wij hier naar voren hebben gebracht is realiseerbaar en realistisch genoeg om uitgevoerd te kunnen worden. Maar om dit allemaal te bereiken, hebben wij de steun en het vertrouwen nodig van de gehele bevolking in het algemeen en van de werkende klasse in het bijzonder. Het motto van M21 is: WIJ KUNNEN, WIJ WILLEN en dat is het verschil dat wij willen brengen in de politieke en bestuurlijke sfeer op Bonaire. De frisse wind moet gaan waaien. Het verschil.

Bernard Landwier.