Sea solidario òf NO! Ma Yèyè i Fedjai trai seru tin derechi di biba un bida digno. No bin ku lei ku ta trese desigualdat i diskriminashon. 

No ta tur hende ta trahadó; den e kaso aki nos ta papiando riba e asina yama “Landsverordening Verplicht Basispensioen” ku ta un inisiativa di Partido MAN, ku ta data for di aña 2016 kaminda nan a entrega un lei pa un penshun general. Siendo huntu ku PAR den gobièrnu for di 2016 te ku 2021 nan no a logra di pasa e lei pa esaki bira realidat i asina yuda henter komunidat manera MAN mes a bisa den e lei su memorie van toelichting” i mi ta sita: “het doel van het Toekomstbestendig Pensioenstelsel is het garanderen van een minimum inkomen op pensioendatum voor alle burgers van Curacao” fin di sita.

Awe Man ta bini Parlamento ku un lei ku tabata konsistí di 34 artíkulo, nan ta kambia esaki i saka 22 artíkulo for di e lei i laga e lei keda ku solamente ku 12 artíkulo, pa kolmo sin ningun konseho di tantu Raad van Advies ni tampoko esun di SER , manera lei ta preskribí. Ta p’esei mi pregunta a bai mes ora pa MAN ku esnan ku no ta traha tambe e lei aki ta konta pa nan? Dikon mi a puntra esaki paso ta MAN den su introdukshon den e reunion mes a bisa i mi ta sita: Nos pensamentu i idiologia ta pa tur dia traha pa yuda halsa kalidat di bida di nos hendenan. Alsa nashon! Ta un realidat ku tin basta persona kual pa basta aña a laborá den e pais aki i a yega e edat di 60 aña i awor 65 ku solamente e AOV komo entrada kual no ta yega pa e hendenan aki por tin un bida digno den nos komunidat: final di sita.

Awó partido MAN ta bini ku un lei kaminda e mes ta bisa ku e sèn di AOV no ta yega pero e ta laga Ma Yèyè i Fedjai trai seru ku tur tempu a traha, i kumpli ku pago di impuesto pa kubri e AOV pa otronan, na kaya. Un partido ku nan boka yen ta papia ku dignidat humano ta sentral. Ta nèt Partido MAN ta bini ku un lei ku ta tene nan afó paso MAN ta haña ku Ma Yèyè ku Fedjai tras di seru si por biba ku un AOV. Na unda e dignidat humano a keda, unda boso moral i boso solidaridat ta awe pa ku Ma Yèyè i Fedjai tras di seru. Awe boso konsientemente a lubidá riba nan pero nan voto si pa elekshon boso ke. Awe boso ke bin hunga wega polítiko i hasi komo sifuera boso ke nan bon pero for di aña 2016 ku boso ta den gobièrnu boso no a hasi nèt nèt nada pa e hendenan aki. Ta défisit tras di défisit so boso a krea. Awó ku mi a puntra ta dikon e lei aki no ta konta pa Ma Yèyè i Fedjai tras di seru, boso ta kla pa bin tene lanta na MFK. E lokual ku boso ke logra ku e lei aki ta di trese desigualdat i diskriminashon den pais. Boso ke diskriminá entre esun ku tin trabou i esun ku no tin enbes di bini ku solushonnan pa wak kon por krese e ekonomia ku bou di boso mando den e 4 añanan ku boso a sinta den gobièrnu boso a hiba ekonomia di e pais aki atras den abismo te ku esaki a yega -26%

Atentamente,

Amerigó C.M. Thodé

Lider di Frakshon MFK