Bonaire Takes Over New York City

Inspiring future travelers with our culinary experience

TCB organized several “Taste of Bonaire nights” for consumer, media and trade partners in New York City as part of its Culinary Capital strategy of 2023 and re positioning of the island as a Culinary paradise.

The signature events were held on Tuesday January 24th, in partnership with Curaçao and St. Maarten. The event focused on our main Media partners that consisted of different writers, editors and freelancers. The Dutch Caribbean feast of friends was an intimate experience with culinary surprises, history and the latest island updates. TCB invited talented Bonairean chef Chelsey Domacasse who took the lead on incorporating our famous local Goat stew, Funchi and “Pika Krioyo” in the culinary experience. The full dinner was prepared by local talented chefs from the three islands focusing on local ingredients, live cooking and interaction.

On Wednesday January 25th , Bonaire in partnership with Curaçao hosted a Trade dinner, where travel agents from the NYC area were invited to enjoy a unique dinner experience.

According to Miles Mercera, CEO TCB, “It is beautiful to experience the synergy and partnership between the SXM Tourist Board, Curaçao Tourism Board and TCB. We firmly believe in collaboration and partnership to inspire the world to visit one of the Dutch Caribbean Islands. Personally, it was great to see our culinary talent Chelsey in action which confirms our vision of promoting Bonaire as a Culinary Capital of the world.” #Itsinournature

TCB also participated at the 2023 Travmedia’s International Media Marketplace (IMM) on January 26th. IMM is the leading global networking event connecting the travel industry with top journalists, editors, influencers and broadcasters. TCB in collaboration with Diamond PR (Bonaire’s PR firm) organized the entire week as part of its 2023 Action Plan. During the IMM event Bonaire had the opportunity to share its most recent Bonaire updates such as the Bonaire Bond program, Earthonauts program, Bonaire Yoga & Wellness Week, Bonaire Rum Week, Airlift updates, new activities, accommodations and more.

Bonaire neemt New York City over Toekomstige reizigers inspireren met onze culinaire beleving TCB organiseerde verschillende “Taste of Bonaire nights” voor consumenten, media en handelspartners in New York City als onderdeel van haar Culinary Capital-strategie voor 2023 en de herpositionering van het eiland als Culinair paradijs. De signatuurevenementen werden gehouden op dinsdag 24 januari, in samenwerking met Curaçao en St. Maarten. Het evenement was gericht op onze belangrijkste mediapartners die bestonden uit verschillende schrijvers, redacteuren en freelancers. Het Dutch Caribbean vriendenfeest was een intieme ervaring met culinaire verrassingen, historie en de laatste eilandupdates. TCB nodigde de getalenteerde Bonairiaanse chef-kok Chelsey Domacasse uit, die het voortouw nam bij het integreren van onze beroemde lokale geitenstoofpot, Funchi en “Pika Krioyo” in de culinaire ervaring. Het volledige diner werd bereid door lokale getalenteerde chef-koks van de drie eilanden met focus op lokale ingrediënten, live cooking en interactie. Op woensdag 25 januari organiseerde Bonaire in samenwerking met Curaçao een Trade dinner, waarbij reisagenten uit de NYC-regio waren uitgenodigd om te genieten van een unieke dinerervaring. Volgens Miles Mercera, CEO TCB, “Het is prachtig om de synergie en samenwerking tussen de SXM Tourist Board, Curaçao Tourism Board en TCB te ervaren. Wij geloven heilig in samenwerking en partnerschap om de wereld te inspireren om een ​​van de Nederlands Caribische eilanden te bezoeken. Persoonlijk was het geweldig om ons culinair talent Chelsey in actie te zien, wat onze visie bevestigt om Bonaire als culinaire hoofdstad van de wereld te promoten.” #Zijnindenatuur TCB nam ook deel aan de 2023 Travmedia’s International Media Marketplace (IMM) op 26 januari. IMM is het toonaangevende wereldwijde netwerkevenement dat de reisindustrie verbindt met topjournalisten, redacteuren, influencers en omroepen. TCB organiseerde in samenwerking met Diamond PR (het PR-bureau van Bonaire) de hele week als onderdeel van haar actieplan 2023. Tijdens het IMM-evenement had Bonaire de gelegenheid om de meest recente Bonaire-updates te delen, zoals het Bonaire Bond-programma, Earthonauts-programma, Bonaire Yoga & Wellness Week, Bonaire Rum Week, Airlift-updates, nieuwe activiteiten, accommodaties en meer.