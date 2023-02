2023 JCI Dutch Caribbean National Board

WILLEMSTAD – JCI Dutch Caribbean lo kier informa ku a elegí i instalá su direktiva nobo pa e aña 2023. Sigun e presidente nobo di JCI Dutch Caribbean durante di e aña 2023 e organisashon lo proveé oportunidatnan pa desaroyo di liderzgo i empodera miembronan pa krea impaktonan positive den nos komunidat. Pues, pa e motibu aki e lema prinsipal di 2023 ta ‘Step Up’.

Junior Chamber International (JCI) su filosofia di ‘one year to lead’ tin e enfoke pa duna hendenan entre 18 pa 40 aña oportunidat di haña eksperensia den posishonnan di liderazgo.

JCI Dutch Caribbean su direktiva pa aña 2023 ta konsistí di e di 62 Presidente Shakira Sedney – Albertoe, ku asistensha di Sekretaria Jacqueline Candelaria, Tesorero Alasha Tejeda, Vise Presidente Ehekutivo Aldimir Vrutaal, Vise Presidente Sulmahine Penza – Kwidama, Vise Presidente Richards Martina, Asesor Legal General Vanessa Overman i Presidente Saliente Sulin S.F. Passial.

JCI ta un organisashon global di lidernan entre 18 pa 40 aña ku ta transformá hóbennan pashoná den lidernan kapabel pa medio di training, proyektonan, eventonan i programanan. JCI Dutch Caribbean ta konsistí di 5 organisashon lokal. Na Kòrsou, JCI Creative Leaders in Curaçao (CLIC), JCI Involvement Of Banda Ariba Curaçao (IOBA Curaçao) i JCI Willemstad. Na Aruba: JCI Young Active Leaders Aruba (YALA). Na Sint Maarten: JCI SXM A.C.T.I.O.N (Aspiring Change To Impact Our Nation).

Si bo ta interesá di desaroyá bo abilidatnan di liderazgo miéntras bo ta krea impaktonan positivo den bo komunidat, tuma kontakto ku JCI Dutch Caribbean libramente na dutchcaribbean@jci.cc.

Pa mas informashon di JCI general bishita http://www.juniorchamber.international.

Sigui nos riba Facebook, Instagram, LinkedIn @jcidutchcaribbean pa e último informashonnan di JCI Dutch Caribbean su aktividatnan.