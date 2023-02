Na Kolegio Ehekutivo Entidat Públiko Bonaire

Parke Wilhelmina #1

Kralendijk

Bonaire C.N

Apresiabel Kolegio,

Nos a tuma nota pa medio di media sosial di un situashon ku ta reina na Landfill na Lagun.

E Situashon a kuminsá.

E situashon aki ta un situashon di un par di aña andando ku bisiñanan di e landfill ta haña nan mes konfrontá kuné. Segun in­for­ma­shon ku nos tin na promé instante tabata koba un gleuf pa tira sushi aden i kima esakinan pasobra no tabatin material pa dera e sushi. Esaki a kondusí na 2 okashon ku mester a evakuá hinter e bario pone e habitante di bario drumi den hotèl. Na di dos okashon nan mester a drumi na Sentro Di Bario. Aki e habitantenan a sakudí kai kai manera nos ta bisa na bon papia­men­tu. Nan a ninga di bai sentro di Bario i kada ken a sòru pa nan buska un lugá pa nan por a drumi.

Fòrnu pa kima sushi.

Despues a introdusí fòrnu pa kima sushi i problemanan a eskalá. Segun informashon ku nos tin matanan ta muri blachinan ta krùl i seka, bestia ta muri; kachó; galiña; yuana; lagadishi i paranan di mondi a muri na gran eskala; hende ta bira malu. Sin hasi in­ves­ti­ga­shon nos sa di 13 famia ku nan miembronan a haña pro­ble­ma ku salu i ku ta trata di kuarenta i piku persona. Tin 2 famia ku mester a muda.

Segun lektura ku habitantenan a konsultá. Un sistema di fòrnu mester konsistí di 1 stap pa kima i 13 stap pa filtra e huma ku finalmente ta bai den e aire. Anto asina mes mester mantené un distansia di 3 kilometer bou di bientu. E sistema na landfill di Lagun ta konsistí di nèt 1 stap pa kima e sushi i niun stap pa filtra e huma.

Afektá sistema di nèrvionan.

Segun dòkternan por a konstatá venenu den kurpa di habitante­nan i e venenu ta afektá e sistema di nèrvio di e persona. No a establesé ki tipo di venenu i dòkternan no ta dispuesto pa hasi deklarashon por eskrito enkuanto di esaki.

Intermediashon di ombudsman.

Dor di e situashon ku a surgi a yega na un intermediashon entre habitantenan i Selibon. Den e intermediashon a yega na algun palabrashon entre partidonan. Di kua palabrashon segun habi­tan­te Selibon ta fayan­do ku tur punto.

Un informashon ta ku ta hasi uso di e fòrnu anochi pa no tin prueba di huma ku ta sali for di e chimenea.

Na dos okashon a envolví ombudsman den e disputa aki. Na promé okashon e fòrnu a wòrdu “afgekeurd” (no tin ningun sistema di filtro) na e di dos okashon ombudsman a ekspresá ku e la kere ku e kaso ta solushoná kaba. Lugá nada ta ménos sierto, ombudsman tabata bou di un impreshon robes.

Kaso fòrnunan na Aruba.

Na Aruba tabatin kasonan den promé, di dos i tersera instante ku a keda ganá kontra e Landfill na Parkietenbos pa asuntu di kima sushi. Resientemente nos por mira kon bishita real ta yega bou di huma di e landfill di Parkietenbos. Informashon ku nos ta dispone di dje ta ku trámite ta tuma lugá pa bende e fòrnunan “afgekeurd” di Aruba ku Boneiru.

Mula glas

Un otro informashon ku nos a risibí ta ku ta bai mula glas ku e inten­shon pa resiklá esaki. Riba su mes un bon idea pero nos ta komprondé ku esaki ta bai sosodé di un manera habri. Ku tur konsekuensianan ku esaki por bai tin.

Pa trese aklarashon, pa buska solushonnan nos ke hasi uso di artíkulo 45 di nos Reglamentu di Órden, pa hasi e siguiente preguntanan na Kolegio Ehekutivo ku e petishon pa kontestá esa­ki­nan por eskrito mas pronto posibel promé ku e término di e Konseho Insular aki kaba:

Kolegio Ehekutivo (KE) por konfirmá ku nan ta na haltura di e situashon deskribí bou di e paragraf “E situashon a kuminsá” ku habitantenan a pasa aden? Kiko i kon presis Kolegio Ehekutivo a tuma nota di esaki. Via medionan, ta­ba­tin un informe personal dor esunnan envolví i kiko a wòr­du bisa? KE por duna raad un bista kompletu di e informenan ku nan ta poseé di e situashon aki? KE a laga traha un inventarisashon di tur e kehonan di e diferente famianan ku ta biba den e bisindario i si raad por risibí un informe kompletu riba esaki? KE a laga investigá bèrdat ku tin venenu i esaki ta afektá habitantenan den bisindario? Kiko tabata resultado di e investigashon aki? Konseho Insular (KI) por haña un kopia di e resultado aki? KE a hasi un inventarisashon di e situashon di bestianan ku a muri den e bisindario aki? Kiko tabata resultado di esaki? KE ta na haltura i por konfirmá ku e “incinerator” no ta kuadra ku standard i a wòrdu “afgekeurd” dor di ombuds­man? KE ta na haltura i por konfirmá ku e “incinerator” no tin ni 1 stap di filtrashon di e huma ku ta bai den aire? KE por indiká ku tin un plan pa remediá e situashon di e “incinerator” i informá raad kiko e plan ta enserá? Tabatin un intermediashon entre habitantenan i Selibon, i a yega na un areglo. Raad por risibí un kopia di e palabra­shon­nan aki. KE por konfirmá ku segun habitante Selibon ta kibra ku e palabrashonnan hasi? I kiko ta e motibu pa esaki? KE por informá raad ku OLB òf Selibon ta den negos i ashon pa kumpra e “incinerators”-nan “afgekeurd” na Aruba over? Pa loke ta trata mulamentu di glas. KE ehekutivo por konfirmá ku Selibon ta bai mula glas? Ku esaki ta sosodé konforme standardnan internashonal i no ta forma ningun peliger ni pa trahadó, ni pa bishitante tampoko pa habitantenan den bisindario? KE por a informá Konseho Insular ku tin un plan di Selibon pa loke ta trata prosesamentu di sushi i raad por risibí un kopia di esaki?

Atentamente,

Désirée E. Coffie

Miembro di Konseho Insular Boneiru

