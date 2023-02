SXM Medical Center op Sint Maarten vervult een belangrijke regiofunctie.

Het ziekenhuis werkt samen met de ziekenhuizen op Sint Eustatius en Saba en behandelt veel patiënten van deze eilanden en andere eilanden uit de regio.

Op de dialyse-afdeling van het ziekenhuis spreekt het Koninklijk gezelschap met enkele patiënten. Aansluitend worden Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en de Prinses van Oranje bijgepraat over de uitbreiding van het ziekenhuis. Dit nieuwe ziekenhuis, het Sint Maarten General Hospital, zal de leidende medische instelling in de regio worden.

Na dit bezoek is er een lunch met de ministerraad in het National Institute for Professional Advancement.

Like this: Like Loading...