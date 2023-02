2 video: Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta pidi yudansa ku búskeda di sospechoso

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta pidi yudansa ku búskeda di sospechoso

Hillside

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta pidi atenshon pa lo siguiente:

Den luna di mart 2022 un kaso di ladronisia ku violensia a tuma lugá na e establesimentu di hóreka Hillside situá na Kaya Linda na Antriol. Riba e dia aki a mara e bewaker i bai ku un kaha di plaka ku un kantidat grandi di sèn kèsh.

Trocadero

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta pidi atenshon pa lo siguiente:

Den luna di òktober 2022 un kaso di ladronisia ku kiebro pisá a tuma lugá na e establesimentu di hóreka Trocadero/Islander situá na Kaya C.E.B. Hellmund. Riba e dia aki a kibra un seif i bai ku un kantidat grandi di sèn kèsh.

Ta pidi bo yudansa pa buska e malechornan. Riba e siguiente imágennan* por mira e malechornan den ámbos kaso.

Si bo ta rekonosé e persona aki òf tin informashon ku por kondusí na dje, tuma kontakto ku polis na 715 8000 òf via di e liña di tep anónimo 9310.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Het Korps Politie Caribisch Nederland vraagt om hulp bij zoektocht verdachte

Hillside

Het Korps Politie Caribisch Nederland vraagt aandacht voor het volgende:

In de maand maart 2022 heeft er een diefstal met geweld plaatsgevonden in de horecagelegenheid Hillside in Antriol te Kaya Linda. Op de desbetreffende dag is het personeel van de beveiliging vastgebonden en er is een geldkist met een groot hoeveelheid geld meegenomen.

Trocadero

Het Korps Politie Caribisch Nederland vraagt aandacht voor het volgende:

In de maand oktober 2022 is er een diefstal onder verzwarende omstandigheden plaatsgevonden bij de horeca Trocadero/Islander gelegen aan de Kaya C.E.B. Hellmund. Op de desbetreffende dag is een kluis gebroken en er is een groot hoeveelheid geld meegenomen.

Je hulp wordt verzocht bij het opsporen van de daders. Op de volgende camerabeelden* zijn de daders in beide zaken te zien.

Herken je de dader of heb je mogelijk informatie die naar de dader kan leiden, neem dan contact op met de politie via 715 8000 of via de anonieme tip lijn 9310.

*Onderstaand de link naar de twee video’s (Hillside en Trocadero) in het Nederlands.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.