GOBIÈRNU LO APELÁ E SENTENSIA DI KORTE DI E KASO DI VPCO KONTRA GOBIÈRNU

MINISTERIO KONSERNÍ ENSEÑANSA, SIENSIA, KULTURA & DEPORTE

Gobièrnu lo apelá e sentensia di korte den promé instansia den e kaso di VPCO kontra Gobièrnu

Riba dia 6 di febrüari 2023, korte den promé instansia a duna sentensia den e kaso sivil ku VPCO a inisiá kontra di Gobièrnu. VPCO a kuminsá e kaso aki na aña 2017 paso VPCO ta di opinion ku e finansiamentu no ta sufisiente pa e gastunan real ku VPCO tin pa ofresé enseñansa. Tambe VPCO ta di opinion ku enseñansa públiko tin vários benefisio dor di por probechá di otro fondonan di gobièrnu. Na opinion di VPCO esaki ta un forma di trata desigual.

Korte den promé instansia e disidí den su sentensia provishonal riba 15 di mart 2021 ku no tin trato desigual den sentido ku DOS si ta haña finansiamentu sufisiente pe enseñansa ku e ta ofresé i VPCO no.

Den su sentensia di 6 febrüari 2023 korte den promé instansia a disidí sinembargo ku for di aña 1998 no a indeksá i/òf adaptá tarifanan i normanan ku ta usa den e método de finansiamentu di enseñansa i ku esaki aparentemente ta e motibu ku VPCO ta eksperensia un eskases pa ku e gastunan ku nan ta hasi. Gobièrnu no ta di akuerdo ku e desishon i konsiderashonnan aki di korte den promé instansia. Pa e motibu aki gobièrnu lo apelá e sentensia.

Kontrario na loke korte den promé instansia a disidí gobièrnu a presentá por ehèmpel vários dokumento ku ta demostrá ku tabatin adaptashonnan i ku e finansiamentu den tur ámbito a subi ku mas o ménos 40%. Tambe gobièrnu a demostrá kua norma di finansiamentu no mester keda adaptá òf no ta posibel pa adaptá.

Finansiamentu di enseñansa no por ta a base di gastunan real ku direktivanan di skol ta hasi. Di akuerdo ku nos leinan di enseñansa i Landsverordening Comptabiliteit 2010, Landsverordening financieel beheer i Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten esaki no ta posibel ni deseabel. No por obligá gobièrnu hiba un maneho finansiero iresponsabel djis pa kumpli ku deseonan di VPCO. Gobièrnu na promé lugá mester sòru pa un diseño di finansa públiko prudente i un repartishon hustu di e rekursonan skars.

Djabièrnè 17 di febrüari 2023 hues atministrativo (“LAR rechter”) lo trata seis (!) kaso ku VPCO a kuminsá kontra di Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura & Deporte. E hues atministrativo (“LAR rechter”) mester bai evaluá independiente di e sentensia den e kaso sivil si e finansiamentu ku VPCO ta risibié ta konforme lei òf no.

Den e fase aki lo no duna mas komentario riba e kasonan.

Sr. Sithree van Heydoorn

Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura & Deporte

08-02-2023

GERELATEERDE MINISTERIES ONDERWIJS, WETENSCHAP, CULTUUR & SPORT HET LAND ZAL IN BEROEP GAAN TEGEN HET VONNIS IN DE ZAAK VPCO TEGEN HET LAND.

Het land zal in beroep gaan tegen het vonnis in de zaak VPCO tegen het land.

Op 6 februari 2023 heeft het Gerecht in Eerste Aanleg vonnis gewezen in de civiele zaak die VPCO tegen het Land Curaçao heeft aangespannen. Deze rechtszaak is in 2017 door de VPCO aangespannen omdat VPCO van mening is dat de bekostiging onvoldoende is voor de werkelijke kosten van het door de VPCO verzorgde onderwijs. Tevens is de VPCO van mening dat het openbaar onderwijs allerlei voordelen geniet door te kunnen meeliften op (andere) budgetten van het land. Dat is volgens de VPCO een vorm van ongelijke behandeling.

In haar tussenvonnis van 15 maart 2021 heeft het Gerecht in Eerste Aanleg beslist dat er geen sprake is van ongelijke behandeling, in die zin dat de DOS wel toereikend wordt gefinancierd door het land voor het door haar verzorgde onderwijs en de VPCO niet.

In haar vonnis van 6 februari 2023 heeft het Gerecht in Eerste Aanleg echter beslist dat er sedert 1998 geen indexering en/of aanpassing van de tarieven en normen gebruikt in de bekostigingsmethodiek heeft plaatsgevonden en dat dit de reden is waarom VPCO kennelijk een tekort ervaart ten opzichte van de kosten die zij maakt. Het land is met deze beslissing en onderliggende overwegingen van het Gerecht in Eerste Aanleg niet eens. Het land zal daarom in beroep gaan tegen dit vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg.

Anders dan het Gerecht in Eerste Aanleg heeft beslist heeft het land bijvoorbeeld met de vele overlegde stukken laten zien dat er weldegelijk aanpassingen hebben plaatsgevonden en de bekostiging over de hele linie met zo’n 40% is verhoogd. Tevens heeft zij aangetoond bij welke bekostigingsnormen aanpassing niet nodig of niet mogelijk is.

De bekostiging van onderwijs kan niet op de werkelijke kosten van de schoolbesturen gebaseerd worden. Dat is op grond van de onderwijswetgeving en gelet op Landsverordening Comptabiliteit 2010, Landsverordening financieel beheer en Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten niet mogelijk én niet wenselijk. Het land kan niet verplicht worden om een onverantwoord financieel beheer te voeren louter om aan de wensen van VPCO tegemoet te komen. Het land moet op de eerste plaats zorgen voor een prudente inrichting van de Landsfinanciën en een rechtvaardige verdeling van de schaarse middelen.

Op vrijdag 17 februari 2023 zal de bestuursrechter de zes (!) rechtszaken die VPCO tegen de Minister van OWCS heeft aangespannen behandelen. De bestuursrechter zal onafhankelijk van de civiele rechter moeten gaan toetsen of de bekostiging van de VPCO voldoet aan de wettelijke bepalingen of niet.

In dit stadium zal er geen verdere commentaar worden gegeven over deze zaken.

Dhr. Sithree van Heydoorn

De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

08-02-2023