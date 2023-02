Maneho di 1 barku pa dia ta sòru pa ménos konsentrashon di barku krusero

Banda di esaki ta aliviá tambe e preshon riba Boneiru su infrastruktura.

Den e konferensia di prensa di awe, djabièrnè 10 di febrüari 2023, diputado Hennyson Thielman a duna un aktualisashon tokante e ‘maneho di 1 barku pa dia’, ku ta enfoká riba un mihó eksperensia pa turistanan krusero i habitantenan di Boneiru. Intenshon di e maneho di maksimalmente un solo barku krusero grandi pa dia, ta pa logra vários mehorashon pa Boneiru. Mediante dekonsentrashon di e kantidat di bishitante, e servisio i eksperensia di e bishita na nos isla ta mehorá. Tambe Boneiru por atendé den un forma mas mihó ku e kantidat di barku di karga ku a oumentá, entre otro pa motibu di e kresementu fuerte di e kantidat di habitante, i empresarionan por duna mas servisio na e bishitantenan. Banda di esaki ta aliviá tambe e preshon riba Boneiru su infrastruktura. E ‘maneho di 1 barku pa dia’ ya kaba a drenta na vigor for di aña pasá, komo resultado di e Plan di Rekuperashon di Turismo, sinembargo tin algun dia ainda e aña akí ku mester kumpli ku sierto kontratonan. For di meimei di luna di aprel esaki práktikamente no ta e kaso mas. Sí t’asina ku ta pèrmití barku chikitu ku ménos di 700 pasahero komo di dos barku. A papia tambe tokante revishon di e kriterionan i eksigensianan pa hasi reservashon den haf. I alabes a konsiderá sierto medidanan di stimulashon pa motivá liñanan krusero pa bini den ‘low season’. Dia 8 di febrüari Tourism Corporation Bonaire i Entidat Públiko Boneiru a yama bon biní na un delegashon di gerensia di Carnival Cruises na bordo di Carnival Horizon. Meta di nan bishita tabata pa haña un mihó bista di vishon di nos isla, turismo di kalidat ku tiki impakto i un strategia di marka koherente ku enfoke riba eksperensia di bishitante. Di su parti Carnival Cruises Lines na bordo a laga interesadonan, entre otro partnernan di medionan di komunikashon, partnernan direkto for di industria krusero, funshonarionan di haf i gobièrnu, sera konosí ku nan maneho avansá di medio ambiente i resiklahe i un seshon amplio di pregunta i kontesta. ‘Ku e rumbo akí nos ta mehorá e balor agregá pa turismo krusero na Boneiru, loke ta kontribuí na un bishita di ripitishon i mas sèn ku kada turista ta gasta. Tambe tin mas espasio pa transporte di karga pa e suministro nesesario di merkansia pa Boneiru. Esaki ta resultá den un ambiente mas agradabel i mas seif den i rònt di haf di Boneiru, un imágen turístiko mas mihó di Boneiru i disponibilidat di merkansia pa empresanan i habitantenan di Boneiru’, segun diputado Hennyson Thielman.

Meer spreiding van het aantal cruiseschepen met het 1 schip beleid 10 februari 2023 Hennyson Thielman

Daarbij wordt ook de druk op de infrastructuur van Bonaire verlicht.

In de persconferentie van vandaag, vrijdag 10 februari 2023, gaf Gedeputeerde Hennyson Thielman een update over het “één schip beleid” dat gericht is op een betere Bonaire ervaring voor cruisetoeristen én inwoners van Bonaire. Door het hanteren van maximaal één groot cruiseschip per dag wordt ingezet op een aantal verbetering voor Bonaire. Voor de cruise toeristen verbetert de service en ervaring van het eilandbezoek door spreiding van het aantal bezoekers. Tevens kan Bonaire het toegenomen aantal vrachtschepen, mede door de sterke groei van aantal inwoners, beter bedienen en de ondernemer kan meer service bieden aan de bezoekers. Daarbij wordt ook de druk op de infrastructuur van Bonaire verlicht.

Het “één schip beleid” is vorig jaar al in werking getreden, voortkomend uit het Tourism Recovery Plan, echter zijn er nog steeds enkele dagen dit jaar die contractueel gediend moeten worden. Vanaf half april komt dit bijna niet meer voor. Kleine schepen met minder dan 700 passagiers worden wel als tweede schip toegestaan. Ook is er gesproken over de herziening van de criteria en eisen voor havenboekingen. Tevens wordt er gekeken naar stimuleringsmaatregelen voor het motiveren van de cruiselines om in het laagseizoen te komen.

Op 8 februari heeft TCB en OLB een delegatie van het management van Carnival Cruises verwelkomt aan boord van Carnival Horizon. Het doel van hun bezoek was om beter begrip te krijgen van de visie van het eiland, hoogwaardig toerisme met weinig impact en een samenhangende merkstrategie met focus op de beleving van de bezoeker. Carnival Cruise lines liet van hun kant aan boord belanghebbenden, waaronder mediapartners, directe partners uit de cruise-industrie, haven- en overheidsfunctionarissen, kennismaken met hun verregaande milieu- en recyclingbeleid en een uitgebreide Q&A-sessie.

“Met deze koers wordt de toegevoegde waarde voor het cruise toerisme op Bonaire verbeterd, wat bijdraagt aan het herhalingsbezoek en meer gespendeerde gelden per toerist. Ook is er meer ruimte voor vrachtvervoer voor de nodige leverantie van goederen voor Bonaire. Dit resulteert in een prettigere en veiligere omgeving in en rond de haven van Bonaire, een betere toeristisch imago van Bonaire en beschikbaarheid van goederen voor bedrijven en inwoners van Bonaire.”, aldus gedeputeerde Hennyson Thielman.