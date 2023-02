Tayer grátis tokante petishon pa proyekto serka Union Oropeo

02/10/2023 Eilandnieuws Fondonan internashonal

E tayer akí ta destiná pa tantu fundashon- komo kompanianan ku tin intenshon di bai hasi mas ku fondonan oropeo.

Riba djárason 15 di febrüari, International Desk Bonaire, ku ta forma parti di gabinete di gezaghebber, ta organisá un tayer grátis tokante kon pa hasi petishon pa proyektonan serka Union Oropeo (EU). Personanan interesá ta kordialmente bonbiní di 10or di mainta te 12or di mèrdia na Captain Don’s Habitat.

Un di e tareanan di International Desk ta, pa pèrkurá pa habitantenan di Boneiru risibí mas informashon i mas fásil, kon eventualmente nan por pidi fondo serka EU. E tayer akí ta destiná pa tantu fundashon- komo kompanianan ku tin intenshon di bai hasi mas ku fondonan oropeo. Un eksperto riba tereno di skirbimentu di petishon pa EU lo duna un presentashon di lokual entre otro mester tene kuenta kuné ora ta skirbi un proposishon di proyekto. Ademas e tim di International Desk lo demostrá kua ta e programanan ku tin na disposishon di Boneiru.

Gratis workshop over projectaanvragen bij de Europese Unie

10 februari 2023 Eilandnieuws International Funds

Deze workshop is bedoeld voor zowel stichtingen als bedrijven die de intentie hebben om meer te gaan doen met Europese fondsen.

Op woensdag 15 februari organiseert de International Desk Bonaire, dat onderdeel is van het kabinet van de gezaghebber, een gratis workshop over de wijze waarop projectaanvragen gedaan kunnen worden bij de Europese Unie (EU). Geïnteresseerden zijn van 10:00 uur tot 12:00 uur van harte welkom bij Captain Don’s Habitat.

Een van de taken van de International Desk is om te zorgen dat de inwoners van Bonaire meer en makkelijker informatie krijgen hoe zij eventueel fondsen kunnen aanvragen bij de EU. Deze workshop is bedoeld voor zowel stichtingen als bedrijven die de intentie hebben om meer te gaan doen met Europese fondsen. Een expert op het gebied van schrijven van aanvragen voor de EU zal een presentatie geven over waar men zoal rekening mee moet houden bij het schrijven van een projectvoorstel. Daarnaast zal het team van de International Desk laten zien welke programma’s er allemaal beschikbaar zijn voor Bonaire.