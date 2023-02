Kustwacht Caribisch Gebied

Gisteren ontving de Kustwacht een melding dat een zeilschip genaamd Babette met twee opvarenden aan het drijven was uit Simpson Bay. De passagiers verklaarden dat terwijl ze in Simpson Bay aan het zeilen waren, het touw van hun vaartuig in de propeller van het vaartuig terechtkwam en het vaartuig de baai uit begon te drijven. Babette kreeg hulp van de Kustwacht. Het schip werd veilig door een Metal Shark-patrouille naar Simpson Bay gesleept en ging voor anker. Een duikbedrijf kwam later om het touw van de propeller te halen. Afgelopen dinsdag ontving de Kustwacht een melding van de politie van Sint Maarten over een schip in nood nabij Point Blanche, Sint Maarten. Toen de kustwachtpatrouille ter plaatse arriveerde, zagen ze een schip genaamd Rebeca met twee personen aan boord. De personen verklaarden dat hun schip motorproblemen had en hulp nodig had. De Coast Guard Metal Shark sleepte het schip en de passagiers veilig naar de Bobby’s Marina. Yesterday the Coast Guard received a notification that a sailing vessel named Babette with two persons on board was drifting out Simpson Bay. The passengers declared that while they were sailing in Simpson Bay their vessel’s rope went into the propeller of the craft and the vessel began to drift out of the bay.

Babette received assistance from the Coast Guard. The vessel was towed safely by a Metal Shark patrol into Simpson Bay and anchored. A diving company came later to remove the rope from the propeller.