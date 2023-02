Minister Javier Silvania Reisverslag werkbezoek London 4-11 februari 2023 Werkbezoek

Van 4 – 11 februari 2023 is een delegatie van het ministerie van financiën afgereisd naar London in verband met ICE London. In het kader hiervan heeft de minister van financiën onder meer vergaderd met de Malta Gaming Authorithy (MGA), de United Kingdom Gambling Commission (UKGC) alsmede met de Gambling Supervision Commission (de regulators van online gaming op Isle of Man). Bovendien is vergaderd met verschillende stakeholders in de online gaming industrie, waaronder operators en suppliers die interesse hebben om zich op Curaçao te vestigen. Op ICE London heeft de minister van Financiën tijdens de een keynote speech gegeven. Verder maakten hij en medewerkers van zijn kabinet deel uit van een panel discussie inzake de nieuwe Curaçaose online gaming regime.

Het werkbezoek had tot doel Curaçao het bemannen van de stand van Curaçao op Ice London. Bovendien is van deze gelegenheid gebruik gemaakt om Curaçao op de internationale markt te promoten als een aantrekkelijke en gereguleerde jurisdictie voor online gaming. Ook is nagegaan in hoeverre er interesse is vanuit internationale ondernemingen (operators en suppliers) om zich daadwerkelijk op Curaçao te vestigen.

Samenstelling delegatie

De samenstelling van de delegatie was als volgt:​

• De heer Javier Silvania – Minister van Financiën van Curaçao

• De heer Tyron Boekhoudt – Kabinetsmedewerker

• Mevrouw Jeannitza Felix – Kabinetsmedewerker

• Mevrouw Sixiènne Jansen – Kabinetsmedewerker

• Mevrouw Tiffany de Palm – Kabinetsmedewerker

• De heer Quincy Hart – Kabinetsmedewerker

Vervolgafspraken

Met de stakeholders is afgesproken er een website zal worden gelanceerd waarop alle relevante informatie is inzake de nieuwe online gaming vergunningen op Curaçao. Verder is met verschillende landen afgesproken dat men informatie met elkaar zal delen met betrekking tot de juridische behandeling van virtuele activa. Waar de wet- en regelgeving hiertoe mogelijkheden bied, zal er over en weer informatie worden gedeeld.

