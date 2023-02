Minister Javier Silvania CURAÇAO MAAKT GROTE IMPACT TIJDENS ICE LONDON

Op 7, 8 en 9 februari 2023 vond ICE London plaats, de grootste internationale gaming conferentie ter wereld. Tijdens dit toonaangevende evenement komen professionals uit de gamingsector bij elkaar om te netwerken en waardevolle inzichten met elkaar te delen. Met meer dan 40.000 bezoekers, kan gerust worden gezegd dat ICE 2023 weer een groot succes was.

Voor het eerst had het Ministerie van Financiën van Curaçao, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe kansspelwetgeving, een eigen stand bij ICE teneinde transparante en nauwkeurige informatie te geven over de nieuwe wetgeving en de implementatie daarvan.

De Minister van Financiën heeft ook een toespraak gehouden over de voorgenomen wetswijzigingen tijdens de uitverkochte ICE VOX-sessies. Daarnaast had hij diverse vergaderingen met verschillende stakeholders uit de gamingsector, waaronder kansspelaanbieders, softwareleveranciers en betalingsplatforms. Ook heeft de Minister van Financiën vergaderingen gehad met andere mede-toezichthouders van de gamingsector, te weten The Malta Gaming Authority, de UK Gambling Commission en de Isle of Man Gambling Supervision Commission. Alex Pratt, statutair bestuurder van Clarion Events (de organisator van ICE) zei: “We waren verheugd om het Ministerie van Financiën van Curaçao te verwelkomen bij ICE. Toezichthouders van de hele wereld wonen dit evenement jaarlijks bij en het was een eer dat Minister Javier Silvania de World Regulatory Briefing-sessie bij ICE-VOX koos om voor het eerst openbaar de details van de voorgenomen wetswijzigingen van Curaçao kenbaar te maken.”.

Er was veel belangstelling en overweldigende positiviteit vanuit de sector rondom de veranderingen. Het Curaçaose team heeft meer dan 500 bezoekers te woord gestaan. Operators zijn verheugd dat de reputatie van het eiland zal worden opgeschoond, wat voor een toename in de waarde van hun licenties zal zorgen. Minister Silvania zei: “Nadat ik deze week rechtstreeks met veel operators met een Curaçaose (sub)licentie heb gesproken, kan ik met absoluut vertrouwen zeggen dat wanneer de Landsverordening op de Kansspelen (“LOK”) in werking treedt, dit een onmiddellijke en aanzienlijke impact zal hebben.”. De nieuw op te richten Curacao Gaming Authority zal als toezichthouder de directe controle hebben over het uitgeven van licenties, het reguleren van de kansspelmarkt op Curaçao en het handhaven van de LOK. De licentievergoedingen en -heffingen in het kader van de LOK, zullen voor het eerst rechtstreeks naar de overheid gaan, wat ten voordele van de Curaçaose maatschappij zal komen.

Zoals reeds bekend, is de invoering van de LOK één van de hoogste prioriteiten van de Minister van Financiën. De verwachting is altijd geweest dat de LOK de Curaçaose economie een boost zal geven en voor extra werkgelegenheid zal zorgen. Deze overtuiging werd volledig bevestigd door de ervaringen en gesprekken tijdens ICE. Momenteel zijn er slechts 4 vergunninghouders, de zogeheten masterlicentiehouders, die elk een vergoeding van Nafl. 10.000 per maand betalen aan het Land. Deze “masterlicentiehouders” hebben in de loop der jaren honderden “sublicenties” afgegeven. Men meent dat er momenteel meer dan 600 operators zijn met een Curaçaose “sublicentie”. De Stichting Gaming Control Board kan geen toezicht houden op deze operators met een “sublicentie”, waardoor wantoestanden niet kunnen worden aangepakt en wordt door Curaçao momenteel niet geprofiteerd van deze sector, omdat de volledige vergoeding voor sublicenties in handen van de masterlicentiehouders blijft. Deze sector zorgt momenteel ook niet voor werkgelegenheid op Curaçao, omdat de meeste operators met een “sublicentie” geen kantoorpand of werknemers hebben op Curaçao. Zij worden lokaal slechts vertegenwoordigd door een trustkantoor. Het is de hoogste tijd dat in deze situatie verandering wordt gebracht, aldus de Minister van Financiën. De LOK zal ervoor zorgen dat alle operators binnen 5 jaar minimaal 3 lokale key persons fulltime in dienst moet hebben. Deze werknemers zullen vanuit een fysieke werkplek op Curaçao moeten werken.

De Minister van Financiën zal het LOK-proces blijven voortduwen, zodat de LOK dit jaar nog in werking treedt en de Curaçaose maatschappij de positieve effecten van de aanwezigheid van deze sector ook kan ondervinden.

