Vonnis Land Curacao vs Advent Ziekenhuis

14 februari 2023

Willemstad – Het Hof heeft vandaag in hoger beroep de vordering van het Advent

Ziekenhuis tegen het Land Curaçao afgewezen. De tarieven die het Advent

Ziekenhuis voor zorg aan SVB-patiënten in rekening mag brengen zijn sinds 2001

niet aangepast aan de stijging van de kosten, met als gevolg ernstige financiële

problemen voor het ziekenhuis. Op vordering van Advent heeft het Gerecht

geoordeeld dat het Land onrechtmatig handelt door die tarieven ongewijzigd te

handhaven, met name omdat diezelfde tarieven voor Sehos/CMC in het verleden

wel zijn verhoogd. Het Gerecht heeft daarnaast NAf 4 miljoen toegewezen als schade

als gevolg van dat onrechtmatig handelen.

Het Hof komt tot een andere beslissing dan het Gerecht en wijst de vordering van

het Advent Ziekenhuis af. De vergelijking met Sehos/CMC gaat niet op, gelet op de

verschillen in aard en omvang van beide ziekenhuizen. Verder geldt dat de

inrichting van de gezondheidszorg in Curaçao en de keuzes die daaraan ten

grondslag liggen bij het Landsbestuur thuishoren en in politieke besluitvorming tot

stand moeten komen. De rechter kan zich in beginsel daarin niet mengen. Een

uitzondering zou kunnen gelden als de gezondheidszorg in Curaçao door het

ongewijzigd handhaven van de zorgtarieven voor het Advent Ziekenhuis op een

onaanvaardbaar laag niveau zou komen. Dat is niet gebleken.

Het vonnis is te raadplegen op http://www.rechtspraak.nl onder:

ECLI:NL:OGHACMB:2023:10