Kustwacht Caribisch Gebied

Wardacosta a risibi un notificacion di e boto Slompo 4 ku tawata tin problema ku motor riba lama. E capitan a notifica ku su boto di piscado tawata tin problema y ku e no por a sigui nabega. E punto di sosten di Wardacosta na Aruba mesora a dirigi un patruya pa bai na localidat di e boto.

Una bes ku a yega na e localidat di e boto banda di Commandeursbaai, e boto patruyero di Wardacosta a tou e boto ku dos persona na bordo. Wardacosta a hiba e boto na Pir di Commandeursbaai, caminda Slompo 4 por a mara ku siguridat.

Wardacosta ta avisa doñonan di boto pa hasi mantencion regular na nan botonan. Pa nan propio seguridat na bordo mester tin: sufisiente chaleco di salbabida, un flashlight ku bateria y un pitu, un EHBO kit, sufisiente awa, aparato pa paga candela, VHF radio of un cellular full di charge. Evita e chens di un accidente of situacion peligroso riba lama kubo boto of seadoo. Den caso kubo mester di yudansa bo por yama Wardacosta riba 913 of e whatsapp number 005999 510 0913. Gosa di lama y beachnan na un manera safe.

Like this: Like Loading...