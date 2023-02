MINISTER COOPER TA BISHITÁ SG I DIREKTOR DI WMO NA GENÈVE

MINISTERIO KONSERNÍ TRÁFIKO, TRANSPORTE I PLANIFIKASHON URBANO

Willemstad – Riba 24 di febrüari, Minister Cooper huntu ku su delegashon a hasi dos bishita di kortesia na e ofisinan prinsipal di WMO na Genève, Swisa. E promé tabata serka e Sekretario General aktual di WMO sr. Professor Petteri Taalas. E siguiente tabata serka e Direktor di WMO sr. Gerhard Adrian.

Bishita serka sr. Prof. Petteri Taalas.

Minister Cooper a kompartí su pensamentu ku sr. Prof. Taalas, esta ku ta importante ku paisnan chikí, vulnerabel, i tin un ekonomia chikí, tambe por tin representashon den Direktiva di organisashonnan internashonal, i di Nashonnan Uní.

Tambe personan di e paisnan chikitu aki lo por liderá den posishonnan manera di Sekretario General. Di e forma aki, nan bos tambe por keda skuchá, i nan nesesidatnan por keda mas mihó kubrí. Sr. Prof. Taalas a bai di akuerdo ku esaki, splikando ku hustamente hopi di e paisnan chikí ta miembro si, pero sin e derecho di voto. Esaki pa motibu ku nan no tin e kapasidat finansiero pa kumpli ku nan quota.

WMO ta konsistí di 193 pais i teritorio ku ta miembro di WMO. Di nan, aktualmente 81 tin derechi di voto. Derechi di voto ta mará na pago di e kontribushon anual. Di e 193 miembronan, tin 64 pais afrikano i 48 pais di habla hispano, òf otro paisnan den desaroyo ku no tin derechi di voto, paso nan no a paga òf no por paga nan kontribushon. Paisnan ta paga un kontribushon a base di e grandura di nan ekonomia.

E sosten ku Gobièrnu di Kòrsou a proponé pa dr. Albert Martis komo kandidato, ta kai den e kuadro di e pensamentupa duna mas balor i kontenido na e paisnan mas chikí.

A papia brevemente tokante e otro kandidatonan ku tambe ta den kontienda pa okupá e puesto di Sekretario General, i di e importansia pa tin ‘early warning systems’. E funshon di Sekretario General di WMO ta un funshon di tempu ‘fulltime’ pa un periodo di 4 aña, i ku posibilidat di 4 aña mas.

Na e okashon aki, Minister Cooper a duna sr. Prof. Taalas un obsekio komo muestra di gratitut.

Bishita serka sr. Gerhard Adrian.

E sr. Adrian, Direktor di WMO a splika ku su funshon ta un funshon boluntario pa 4 aña. Pero komo presidente den e organisashon meteorológiko di su pais, e mester sòru pa tin dos hende nombrá ‘fulltime’ pa sosten’é den e trabounan di Direktor di WMO.

Esaki ta trese kuné ku servisionan meteorologiko di paisnan chikí no tin e fondonan pa kubri esaki, i ta esnan di paisnan grandi so te ainda a okupá e funshon aki. Den su mes palabranan: ‘Big countries have people in their own meteorological organization to do so. But small states and developing countries need additional assistance to support these functions. There is a capacity building challenge in that matter because also when experts are invited to come, only travel is paid. No allowance or hotel costs.’

Manera a siguí interkambiá ku servisio meteorológikonan grandi su bos ta konta, i no e bos di e chikinan. Aki tambe lo mester bin un kambio, i ta e Sekretario General próksimo mester buska maneranan i posibilidatnan pa wak kon paisnan chikí tambe por yega na okupá e funshonnan aki.