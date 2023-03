Mas bon bo hasi na Korsou, mas sla bo risibi

Te awe min por kompronde di kon Gobiernu ta buska tur manera pa kita parke Muizenberg for di mi persona Johnny Isabella. Ma yega na e parke aki kumi liga Koktel. Tabata un luga ku a tuma ku sushi ariba despues ku tur hende a bandona e tereno. Ku debe di awa ik koriente mi a paga ku areglo te dia mi a kaba. Ma limpia tur kos. Semper mi a soru pa e parke drei i ku masha hopi aktividat. Tur dia trainingnan ta tuma luga na e parke i fin siman torneo of liga ta hunga. For di Skol Emanuel te ku ekipo di Flamboyant di Rudy Brunken tabata hasi uso di e tereno. Anto mi ta uniko parke ku no ta kobra nada pa ekiponan hasi uso di e tereno. (ku esepshon di ekiponan komersial). Ma drei e parke 29 anja full i semper hinkando mi sen pa kosnan kana. Sedreko i awor FDDK tabata duna mitar i ami ta soru pa sobra. Ultimo 7 anja tabata ami so tabata mantene e parke ku sodo di mi kurpa kompletu.

Di kon kita e tereno pa duna little League softbol. Pa kiko, semper ku nan a aserka mi pa ballpark nan a hunga sin ningun problema. E tempo ey Cecil Garcia komo presidente nan a pone 25 florin pa kada wega, ami no a pidi. Anto for di e sen aki mi mester a duna umpire ku scorernan pia galinja i koi bebe ku no ta alcohol. Tambe miembro di direktiva ku tabata pasa e dia kompletu na tereno. Q.e.p.d. Sra. Corva Lourens i Jamiel Ortega tambe a yega di dil kumi pa Little League. Nunka mi tabatin problema ku ningun fedrashon pa hasi uzo di e parke. CSB ku enprinsipio a traha e parke pe, tambe a hunga aki sin nunka mester paga net nada. Un yamada a drenta serka e komersiante aki ta bisa ku nan mester di e tereno debi ku un ekipo afilia na Little League no tin tereno pa train. Anto esnan ku ta train awor aki riba e tereno, unda nan tin ku bai. Pa kolmo e tim aki no ta dje barionan den vesindario. Awor mi a trese un komersiante pa asina yuda mi ku e parke. Enberdat mi ku e persona aki tabatin un anja ku problema, pero ya tur kos ta solushona. Ami semper ta papia kla. E komersiante aki a manda un karta pami kaminda ku Gobiernu a manda bise ku little League Softbol tin e tereno. E komersiante a pone tur yamada na altura ku mester bisa Johnny Isabella. Te ku awe mi no a risibi net nada di departamentu Gobiernu. Pero mirando ku a bai asina leu, mi a tuma desihon pa awe mahinta kuminsa un kaso kontra e departamentu i Gobiernu. Hopi lo puntra, pero no ta bo gobiernu mes ta sinta. Si pero ami mes ta handel e asuntu aki ku a kuminsa ku Sra. Zita Leito. Min spera si ku Sr. Heydoorn lo bai di akuerdo ku e ambtenarnan aki. Pero mi ta keda te aki. Den korte lo mi trese lista di tur esnan ku ta train na e tereno i asta un training di gobiernu su departamentu secreto. Nunka nan a paga nada. Den korte lo mi los un bom ku lo pone tur hende mira di kon ta un abusu total ta wordu hasi ku mi persona.

Lo mi ta bon dokumenta i laga korte tuma desishon. Mas bon bo hasi, mas skop bo risibi. Korsou ketu bai den 2023.