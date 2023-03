Churandy Martina Foundation schenkt ANG 5.000 aan Centro Hubenil Mahuma

Op 14 februari heeft het bestuur van de Churandy Martina foundation een bedrag van Afl 5.000,- aan

materiaal geschonken aan de voetbalvereniging Centro Hubenil Mahuma in de vorm van ballen, doeltjes

en doelnetten om de jeugd betere mogelijkheden te geven om te trainen en betere resultaten te

behalen met dit materiaal. Dit werd enorm gewaardeerd door het bestuur van de voetbalvereniging.

Vorig jaar heeft de Churandy Martina Foundation, in samenwerking met Blue Bay Curacao Golf & Beach Resort, een groot fundraising event georganiseerd. Dit evenement bestond uit een veiling avond en een fundraising golf toernooi en was een groot succes!

De missie van de Churandy Martina Foundation is het creëren van gelijke kansen voor de Curaçaose

jeugd op het gebied van sport en educatie. De stichting streeft naar lange termijn samenwerkingen en zal nog veel meer verschillende projecten op Curacao gaan sponsoren om zo de Curaçaose jeugd op het gebied van sport en educatie te stimuleren.

