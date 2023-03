M21 TA INKLUSIVO DI BÈRDAT

Ku un seshon di informashon pa nos hendenan ku limitashon di oido i defekto ku papiamentu.

Kralendijk, 6 di mart 2023 – Djadumingu último M21 tabatin otro seshon di informashon. E biaha akí un di e gruponan tabata nos hendenan spesial ku limitashon di oido i defekto ku papiamentu. M21 a duna informashon na e grupo akí hasiendo uso di un intérpre­te pa lenguahe di seña.

Tabata hopi emoshonante pa mira kon e grupo akí tambe, ku kasi sem­per ta lubidá riba nan, tambe por a ekspresá nan mes kiko ta nan problemanan i nan retonan pa partisipá den nos komunidat.

E grupo aki nan bos a resoná pa medio di un intérprete/traduktor. Tambe a bin dilanti kiko nos hendenan spesial ku otro limitashonnan ta haña nan mes konfrontá kuné. Na base di tur e situashonnan akí ta nos sistema di enseñansa ku no ta duna espasio sufisiente na esunnan ku mester di atenshon spesial, pasobra enseñansa regular no tin hende ni tempu pa esunnan ku mester di atenshon spesial.

M21 ta kere ku mester bin ku un maneho pa solushoná esaki pasobra tur hende tin derecho riba oportunidatnan igual pa desaroyá na e manera ku nan por. Ningun hende no tin mag di keda tras. Pa nos di M21 asina e hende ta sentral.

M21 IS WERKELIJK INCLUSIEF

Met een informatiesessie voor onze mensen met een gehoor- en spraakbeperking.

Kralendijk, 6 maart 2023 – Afgelopen zondag heeft M21 weer een informatiesessie gehouden. Deze keer was één van de groepen onze speciale medemensen met een gehoor- en spraakbeperking. M21 heeft met medewerking van een gebarentolk informatie gege­ven aan deze groep.

Het was heel erg emotioneel om te zien hoe ook deze groep, die bijna altijd vergeten wordt, zich kan uiten over hun problemen en uitdagingen bij het participeren aan de samenleving. Deze groep heeft haar stem laten horen door middel van een tolk/vertaler. Ook is naar voren gekomen waar onze speciale medemensen met ander beperkingen mee geconfronteerd worden. De basis van al deze omstandigheden is ons onderwijssysteem dat niet voldoende ruimte biedt aan degenen die speciale aandacht nodig hebben, omdat het reguliere onderwijs over mensen noch tijd beschikt voor hen die speciale aandacht behoeven. M21 gelooft dat er beleid moet komen om dit probleem op te lossen, omdat alle mensen recht hebben op gelijke kansen om zich te ontwikke­len op de manier die voor hen passend is. Niemand mag achterblijven. Voor ons van M21 is dit wat ‘de mens staat centraal’ inhoudt.