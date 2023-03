De MPB verwelkomt Hennyson Thielman per direct op 5 maart 2023, als de nieuwe leider van de partij en Elvis Tjin Asjoe als de voorzitter van het partijbestuur

Met de benoeming van Hennyson Thielman als de nieuwe politieke leider van de partij vult de MPB de wens in van de bewoners van het eiland, om nieuwe leiders en een nieuwe vorm van leiderschap te creëren. Zoals Elvis Tjin Asjoe het tijdens zijn vorige gedeputeerdeschap benoemde: “Er is een nieuwe generatie politici met inspirerende leiders nodig die vanuit een bestuurlijk stabiele omgeving, richting geven aan een duurzame ontwikkeling van Bonaire waar natuur en cultuur worden gerespecteerd en welvaart en welzijn eerlijk verdeeld zijn. Dit dient plaats te vinden met de steun van een adequaat functionerend ambtelijk apparaat en in samenwerking met de ministeries.”.

Het nieuwe leiderschap is belangrijk voor Bonaire om aan te blijven passen aan de wens van de inwoners van het eiland. Een frisse wind, een andere blik en de kans om te kunnen groeien binnen de partij. Hiermee laat de MPB zien dat er wordt geluisterd en dat mensen de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Hennyson heeft in de afgelopen jaren kunnen groeien in zijn rol als gedeputeerde. Tijdens de laatste weken heeft hij ook binnen de partij zich kunnen positioneren als een natuurlijke leider en verbinder. Het laatste stapje is dan ook om hem volwaardig in zijn rol te zetten.

We walk the talk, is wat wij altijd zeggen bij de MPB. Wat we zeggen, doen we. Wat we doen, zeggen we. Het creëren van nieuwe leiders kan alleen, als je hen ook de kans geeft om te groeien en de ruimte geeft om het leiderschap in te vullen. De stap om hem als leider aan te wijzen, komt dan ook voort uit hetgeen we, na onderzoek bij de oprichting van de partij in 2013, aan onze stemmers hebben beloofd. Een nieuwe vorm van leiderschap, een andere vorm van politiek bedrijven, nieuwe kansen en ontwikkeling mogelijk blijven maken.

Wij, als partij, maar ook als mens en burger, zien dan ook dat de tijd rijp is voor Hennyson om zich volledig te ontpoppen. Wij wensen hem dan ook al het succes, wijsheid en – niet geheel onbelangrijk – werkplezier in zijn nieuwe functie.

Elvis Tjin Asjoe is tevens per direct door het bestuur benoemd als voorzitter van de MPB om vanuit deze functie de partij te blijven leiden.

MPB ta yama bonbiní entrante inmediato riba 05 di mart 2023, na Hennyson Thielman komo lider polítiko nobo di e partido i Elvis Tjin Asjoe komo presidente nobo di direktiva di partido.

Ku nombramentu di Hennyson Thielman esaki komo lider polítiko nobo di e partido, MPB ta kumpli ku e deseo di e habitantenan di e isla pa krea lidernan nobo i tambe krea un forma nobo di liderazgo. Manera Elvis Tjin-Asjoe a menshoná durante su anterior temporada den funshon komo diputado: “Tin nesesidat di un generashon nobo di polítiko, ku lidernan ku ta krea inspirashon i ku for di un ambiente di gobièrnu stabil, ta duna direkshon na un desaroyo duradero di Boneiru kaminda naturalesa i kultura ta keda respetá i kaminda progreso i bienestar ta repartí hustamente. Esaki mester tuma lugá ku sosten di i ku sosten di un aparato públiko ku ta funshoná adekuadamente, den koperashon ku e ministerionan.”

E liderazgo nobo ta importante pa Boneiru pa sigui di ahustá na e deseo di e habitantenan di e isla. Un bientu fresku, un otro bista i e oportunidat pa sigui krese denter di e partido polítiko. Ku esaki MPB ta demonstrá ku ta skucha i ku e hende ta haña e oportunidat pa desaroyá su mes. Hennyson a krese durante e añanan ku a pasa den su ròl komo diputado. Durante e último simannan e por a posishoná su mes komo un lider natural ademas un persona ku ta krea brùg pa progreso. E último paso ta tambe pa instalá Hennyson kompletamente den su papel di lider.

Hasi loke nos ta proklamá, esaki ta loke nos di MPB ta bisa semper. Loke nos ta bisa, nos ta hasi. Loke nos ta hasi, nos ta bisa. Krea lidernan ta bira solamente posibel, si bo duna nan e oportunidat pa krese i pa despues yena e espasio di funshon komo lider. E paso tumá pa apuntá Hennyson komo lider, ta sali tambe for di e loke nos a primintí nos votadónan na fundamentu di MPB na 2013, despues ku a hasi un sondeo. Esaki ta un forma nobo pa hasi polítika, keda krea oportunidatnan nobo pa desaroyo bira posibel.

Nos, komo partido, pero tambe komo hende i siudadano, ta mira ku ta tempu pa Hennyson sigui desaroyá su mes kompletamente. Nos ta deseá Hennyson pues tur klase di éksito, sabiduria i – ademas tambe loke ta importante – satisfakshon di trabou den su funshon nobo.

Ademas a nombra Elvis Tjin Asjoe entrante inmediato komo presidente di MPB pa for di e funshon akí sigui guia e partido.