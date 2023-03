Kustwacht Caribisch Gebied

Bijna tegelijkertijd met de melding van Bonaire kwam nog een melding binnen van een omgeslagen kajak, dit keer op Curaçao ter hoogte van Mambo Beach. De melding kwam van een medewerker van het Sea Aquarium. De melder gaf aan dat een collega in het water was gegaan om twee toeristen te helpen. Het Centrale Politie Post (CPP) maakte ook een melding van het incident bij het MOC. Een van de patrouilleboten van de Kustwacht voer in de buurt en ging poolshoogte nemen van de situatie bij het Sea Aquarium. In de tussentijd kreeg het MOC weer een melding van het CPP, dat de personen gezond en wel aan wal waren gekomen dankzij inzet van een medewerker van het Sea Aquarium. Een van de kajakken dreef nog rond op zee en vormde een gevaar voor het maritiem verkeer. De kajak werd uiteindelijk ter hoogte van Avila Beach door een Metal Shark patrouilleboot teruggevonden. De bemanning heeft de kajak aan boord gehesen en bij het Sea Aquarium Resort afgezet.